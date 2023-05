V prestolnici bo vnovič dišalo po burgerjih in pivu

Pivo & Burger Fest so prvič organizirali že leta 2014, sledili pa sta prava revolucija na področju kraft pivovarstva in burgermanija.

Pogačarjev trg v Ljubljani bo danes in v nedeljo vnovič gostil priljubljeni Pivo & Burger Fest, osrednjo slovensko prireditev za vse ljubitelje tega kraljevskega kulinaričnega dvojca. Na festivalu se bo tokrat predstavilo 22 ponudnikov burgerjev ter 17 ponudnikov piva in ciderja z različnih koncev Slovenije, prvič pa tudi hrvaški pivovar.

Festival, ki bo danes potekal od 11. do 23. ure, v nedeljo pa od 11. do 21. ure, pri čemer bo poskrbljeno tudi za glasbo, letos prinaša več novosti na področju ponudbe piva in več "posebnežev" na področju burgerjev, so v sporočilu za javnost napovedali organizatorji.

"Čeprav v bombetkah, štručkah in brioših še vedno kraljuje klasika v obliki goveje polpete, bodo v ponudbi Pivo & Burger Festa tudi burgerji s polpetami iz pečenice, s kuncem, odojkom, piščancem, trgano svinjino in trgano govedino, za vse, ki se prehranjujejo brezmesno, pa burgerji z brezmesno alternativo Juicy Marbles, burgerji z jajčevcem ali z rastlinskimi polpetami," so zapisali.

Med slovenskimi prvič tudi hrvaški pivovar

Na področju piva se bo tokrat poleg "klasik" in slovenskih najnovejših, večinoma butičnih pivovarjev, z lastno stojnico prvič predstavila hrvaška pivovarna iz Varaždina, poskrbljeno bo za pokušino vrhunskih piv z vsega sveta, na voljo pa bodo tudi brezglutenska piva, ki jih varijo v Manchestru v Veliki Britaniji, in koktejli s pivom.

Revolucija na področju kraft pivovarstva in burgermanija

Kot je ob pripravah na že 16. ljubljansko izvedbo festivala spomnil njegov ustanovitelj Lior Kochavy, so Pivo & Burger Fest prvič organizirali že leta 2014, "sledili pa sta prava revolucija na področju kraft pivovarstva in burgermanija, trend pa je nato prešel v stalnico". "Pivo & Burger Fest se odlično drži in letos − če zamižimo na eno oko in spregledamo leto 2020, ko ga žal nismo mogli pripraviti −, pravzaprav praznuje okroglih deset let obstoja," je sklenil.