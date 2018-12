V Francijo odpotoval kot električar, domov se je vrnil kot slaščičarski mojster #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kosezah po novem diši po vrhunskih francoskih slaščicah, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV. Glavni slaščičarski mojster v francoski slaščičarni Zebra Patisseries Tomi Češek je pred petimi leti kot ljubiteljski slaščičar odpotoval v Francijo, domov pa se je nato vrnil kot slaščičarski mojster.

V Franciji se je šolal na ugledni mednarodni šoli

"Pravzaprav sem šel na intenzivni tečaj. Tri mesece sem obiskoval tečaj, potem pa sem tri mesece v restavraciji z eno Michelinovo zvezdico delal nekakšno prakso," je pripovedoval Češek, ki se je v Franciji šolal na ugledni mednarodni šoli Alaina Ducassa.

Po končanem šolanju je ostal na praksi v Provansi, kjer se je učil od najboljših slaščičarskih mojstrov. V Franciji se mu je odprl povsem drug svet, je poudaril Češek: "Iščem okus, pri katerem se ti, ko poskusiš sladico, oči začnejo sukati, potem pa začneš malo migati z boki. Prava dobra sladica je tako kot glasba, ki te pripravi do plesa."

V Franciji po njegovih besedah slaščičarstvo jemljejo zelo resno, za študij slaščičarstva pa se odločajo odličnjaki. Da se tudi sam rad igra z recepti, je takoj razvidno iz njihove ponudbe: "Za zdaj ponujamo šest različnih eklerjev, deset različnih okusov makronov, imamo 16 različnih tort, pekovsko pecivo, kot so čokoladni žepki, rogljički in sadne blazinice."

Ko gre za uživanje sladic, smo Slovenci še vedno tradicionalni

V slaščičarni ne uporabljajo nobenih umetnih barvil in konzervansov. "Slaščice so takšne, kot bi jih naredile naše babice, s tem, da imamo dodatno znanje, ki ga je Tomi pridobil v Franciji," je pojasnila Sandra Pecman Češek iz slaščičarne Zebra Patisseries.

Kot je poudarila Pecman Češkova, smo Slovenci, ko gre za uživanje sladic, še vedno zelo tradicionalni: "Običajni okusi, kot so čokolada, jagoda in gozdni sadeži, še zmeraj prevladujejo. V porastu je sicer tudi trend eksotičnega sadja, na primer mango, pasijonka in liči."

Oba zakonca si želita predvsem, da bi ljudje ločili kakovostno sladico od povprečne in se začeli zavedati, da se je bolje ves teden veseliti zares dobre slaščice kot pa zaužiti več slabih, so še poročali na Planet TV.