Uspešen vinski preboj Štajercev v Ljubljano

V torek se je v Festivalni dvorani v Ljubljani na prvem festival štajerskih vin Best of Štajerska predstavilo 29 zbranih štajerskih vinarjev, ki so obiskovalcem ponudili skoraj 90 vzorcev najboljših štajerskih vin.

Polna Festivalna dvorana je znak, da se je splačal pogum Štajercev, ki so se s tovrstnim dogodkom prvič, združeni predstavili v Ljubljani, so prepričani organizatorji festivala Best of Štajerska, prvega tovrstnega štajerskega dogodka v Ljubljani.

Foto: Mediaspeed

Zgodba povezovanja, s katero želijo promovirati Štajersko kot destinacijo odličnih vin, aktivnega turizma in izvrstne kulinarike, je nastala pod taktirko ekipe Mediaspeed, ki se je dokazala že s projektom Pubec, štajerskim mladim vinom, s katerim so orali ledino in vzpostavili nove smernice.

Foto: Mediaspeed

Projekt Best of Štajerska je zasnovan kot kanal skupnega komuniciranja štajerskih vinskih in kulinaričnih doživetij ter predstavitvi vinorodnega okoliša Štajerska Slovenije kot vrhunske vinske destinacije. Cilj je privabiti še več domačih in tujih gostov, ter vzpostavitev novih prodajnih poti za vključene vinarje.

Ob vinih so predstavljali tudi štajersko kulinariko, med drugim je svojo šunko rezal Filip Flisar. Foto: Mediaspeed

Ob dogajanju v Festivalni dvorani, kjer so gostje imeli izjemni težko nalogo izmed skoraj 90 vzorcev vrhunskih vin poiskati svojega favorita, je potekal tudi izobraževalni del dogodka - Mala šola vinske degustacije, kjer je sommelier Franc Žgur gostom ponudil spoznavanje sveta štajerskih vin na poglobljen in strokoven način.

