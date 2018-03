Ukradi trenutek samo zase ob čaju FUZETEA

FUZETEA je edinstvena in dovršena mešanica čaja, soka in zelišč, katere različni okusi ponujajo poseben užitek za vse čute.

Oglasno sporočilo

Eksplozija okusov, ki poživi brbončice

Nov napitek prispeva k posebnemu občutku miru, ki si ga vsi želimo, in prinaša edinstveno in dovršeno mešanico čaja, soka in zelišč. FUZETEA s svojimi osvežilnimi lastnostmi prebuja čute in telo ter um zaziba v popolno ravnovesje. Pomaga ustvariti ravnovesje med vsakodnevnimi obveznostmi ter občutki zadovoljstva in sprostitve. Novi ledeni čaj s svojo mešanico okusov zagotavlja razburljiv užitek za vsakogar. Ne samo, da osveži celo telo, vsak trenutek, ki ga namenimo sebi, spremeni v posebno izkušnjo in nam ga pomaga kar najbolje doživeti.

Razburljiva mešanica za nova občutja

FUZETEA je neverjetno edinstvena in dovršena mešanica čaja, soka in zelišč, ki spodbuja uživanje v vsakem trenutku življenja. Njegovi različni okusi sadja in zelišč zadovoljijo vsa čutila. Tako je nepričakovano mešanico okusov mogoče najti v kombinacijah, kakršna je črni ledeni čaj, ki vsebuje izvleček črnega čaja v kombinaciji z okusom sladke breskve in nežnega hibiskusa, ki prebudi brbončice. Okus Mango in kamilica z izvlečkom zelenega čaja, sočnega manga in ščepcem cvetoče kamilice očara že pri prvem požirku. Okus Limona in limonska trava vsebuje izvleček črnega čaja, ki citrusni mešanici daje sladkasti okus, medtem ko gozdni sadeži osvežujejo s presenetljivo kombinacijo črnega čaja in dišečega gozdnega jagodičevja.

V današnjih časih si je težko vzeti trenutek zase. E-pošta, nenehna obvestila na mobilniku, neodgovorjeni klici in sporočila nam ne dovoljujejo, da bi si vzeli vsaj nekaj sekund v miru in tišini. Naj gre za vadbo, sprehod ali brskanje po mobilniku, ta čas bi moral biti samo naš. Živimo v času, ko je vsak trenutek dragocen, a v kupu obveznosti in omejevalnih rokov ne smemo pozabiti nase in na vse tisto, kar potrebujemo, da bi uživali v življenju.

Ne pozabi na svojih pet minut

Vsak dan je pomembno najti trenutek, v katerem se posvetimo samo sebi. Včasih je to nepričakovanih pet minut, ko zamujata avtobus ali vlak, ko je sestanek prestavljen ali ko čakamo na začetek izpita. Ta trenutek je pomembno ujeti in se mu v celoti predati. Lahko ga izkoristimo za razmislek, sprostitev ali prebujanje. Ustvarjanje navade, ko se odločimo vzeti trenutek zase, je ključnega pomena, da si napolnimo baterije in nadaljujemo z dnevnimi opravili.

Začni dan s čajem FUZETEA

Ne glede na to, kje smo in kako zelo se nam mudi, mora tisti čas, ki ga namenimo sebi, postati neizogiben del dneva, ki se mu zvesto posvečamo. Z novim ledenim čajem FUZETEA lahko vsak trenutek postane nepričakovana mešanica presenečenja, sproščanja in prebujanja čutov, h kateremu se bomo vedno znova z veseljem vračali.