Tožba zaradi nekdanje pornozvezde, ki promovira šampanjec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

A post shared by Clara Morgane (@claramofficiel) on Dec 4, 2017 at 8:10am PST

Prihodnji teden se bo na sodišču v Lillu začela obravnava tožbe, ki jo je vložil grof Loïc Chiroussot of Bigault de Cazanove, potomec družine, ki je ustanovila šampanjsko klet Charles de Cazanove. Njegova družina je klet leta 1983 prodala skupini Moët-Hennessy, od leta 2004 pa je klet z blagovno znamko vred v lasti družine Rapeneau.

Grofa je razkačila poteza zdajšnjih lastnikov, ki so za ambasadorko novega rosé šampanjca izbrali Claro Morgane, nekdanjo francosko pornoigralko, zdaj pa pevko in TV-voditeljico.

A post shared by Clara Morgane (@claramofficiel) on Nov 27, 2017 at 3:00am PST

Posebna izdaja šampanjca na steklenicah nosi obe imeni, Charles de Cazanove in Clara Morgane, promovirajo pa ga s provokativnimi fotografijami lepotice z rožnato steklenico v roki. Kot so sporočili lastniki šampanjske hiše, so za sodelovanje izbrali osebo, "ki najbolje združuje čutnost, velikodušnost, zadovoljstvo in eleganco."

A post shared by Clara Morgane (@claramofficiel) on Dec 5, 2017 at 3:26am PST

"Moji predniki bi se obračali v grobu"

Grof de Cazanove se s tem vsekakor ne strinja, povezava njegovega družinskega imena in nekdanje pornoigralke se mu zdi nesprejemljiva. "Šokiran sem," je dejal za radio Europe 1, "to je škandalozno. Kako je lahko ime moje znamenite družine povezano s Claro Morgane? To je nepredstavljivo! Moji predniki bi se obračali v grobu, če bi vedeli."

A post shared by Clara Morgane (@claramofficiel) on Dec 27, 2017 at 9:28am PST

Clara Morgane mu ni ostala dolžna. Na Instagramu je zapisala: "Ta gospod bi moral svoje prednike po mnenju vprašati pred prodajo družinskega imena. Ker se je tako ujezil, verjetno še ni poskusil našega slastnega nektarja. Predlagam, da mu pošljemo steklenico, da bo lahko izrazil svoja čustva."

Predstavnik lastnikov kleti je ob tem sporočil, da se šampanjec - steklenica stane 50 evrov - kljub tožbi dobro prodaja.