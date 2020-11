Top 3 slaščičarski seti za odlično okrašene torte, ki bodo naredile skomine

Oglasno sporočilo

Vedno ste si želeli, da bi bile vaše torte in peciva videti kot iz slaščičarne, vendar vam to nekako ni uspelo. Od zdaj naprej bo izdelava tort in okrasitev po zaslugi teh setov trikrat lažja in bolj zanimiva.

Ni zaman povedano, da je slaščičarstvo neke vrste umetnost. Prav to smo imeli v mislih pri izbiri teh slaščičarskih setov, ki vam jih bomo predstavili spodaj. Omogočili vam bodo, da pozabite na nered v kuhinji, neuspešne okraske in zapravljen trud, čas in denar. Ti seti vam skoraj vedno zagotavljajo popoln rezultat. So enostavni za uporabo in tudi absolutni začetniki v slaščičarskem svetu ne bodo imeli težav z njimi. Izberite tistega, ki vam je najbolj všeč in ustvarite svoje slaščičarske čarovnije.

1. CakePro – cvetni set za dekoracije

S sedmimi različnimi nastavki za izdelavo cvetja in dvema nastavkoma za izdelavo listov vam ta set omogoča, da iz vsake svoje torte, biskvita in mafina naredite pravo malo umetniško delo. Preprosto pustite domišljiji prosto pot, izberite kremo in na svojih dobrotah ustvarite pravo cvetlično rapsodijo.

Namen: Posebej je zasnovan za izdelavo najnežnejših in najbolj dekorativnih cvetov vseh velikosti in oblik. Na voljo je s sedmimi nastavki cvetov in dvema nastavkoma listov, da dosežete še večji WOW učinek.

Način uporabe: Naredite kremo za dekoracijo. Kremo razdelite na več skledic in dodajte užitne barve za torte. Dobro premešajte. Nastavke za okrasitev na vrečko pritrdite s pomočjo plastičnih sponk, ki so v setu, dodajte smetano in naredite okraske. Po izdelavi je treba okraske posušiti.

Ocena: 9,4/10

2. 47-delni set za rezanje in oblikovanje CookiePro

S tem ekstra raznolikim setom zabavi v kuhinji ni konca. Očarale vas bodo ljubke oblike in praktična orodja za delo. Izrežite najlepše snežinke za zimske medenjake ali ljubke zvezde, da okrasite torto v hipu. Zabavi ne bo konca in dlje, ko ga boste uporabljali, več odličnih idej boste imeli!

Namen: Uporablja se za izdelavo različnih okraskov iz fondantne mase za torte, piškote in biskvite. Uporablja se ga lahko tudi za oblikovanje kolačkov in piškotov iz različnih vrst testa. V setu so: valj za razvijanje testa in fondanta, gladilka za fondant, rezalnik s 3 različnimi izrezljanimi nastavki, 8 orodij za natančno izdelavo in rezljanje detajlov, 3 rezalniki v obliki zvezde, 3 rezalniki v obliki metulja, 3 rezalniki v obliki marjetice, 3 rezalniki v obliki navadnega lista, 3 rezalniki v obliki lista eder, 3 rezalniki v obliki srca, 3 rezalniki v obliki okrogle snežinke, 3 rezalniki v obliki zvezde, 4 rezalniki v obliki rože s 5 cvetnimi listi, 4 rezalniki v obliki marjetice, 4 rezalniki v obliki vrtnice in okrasne škatle za shranjevanje nastavkov.

Način uporabe: Pred delom je pomembno, da delovno površino namočite ali posujete s sladkorjem v prahu, da se testo ali fondant ne bi sprijemala ali lepila. Testo ali fondant razvaljate z valjarjem in razrežemo v želeno obliko. S pritiskom na potiskač spustite testo ali fondant na pekač ali na že končano sladico. Z orodji za rezbarjenje okrasite svoje okraske.

Ocena: 9,64/10

3. ProDesserts – Pripomočki za okrasitev slaščic

Genialni pomočnik v vseh vaših slaščičarskih dogodivščinah. ProDesserts vsebuje vsa orodja, ki jih boste kdaj potrebovali pri dekoriranju in ustvarjanju svojih stvaritev. Končni rezultat bo popolna profesionalna in brezhibno okrašena sladica, ki bo vzbudila občudovanje vaših najdražjih. Tako enostavni za uporabo, da boste nekaj zabave delili s svojimi otroki, ki bodo zagotovo uživali.

Namen: Ta obsežen set je vse, kar morate imeti v svoji kuhinji. Idealen je za pripravo tort in peciva ter zanimivih okraskov.

Vsebina seta: Vrtljivo stojalo s protidrsnim stojalom, 24 nastavkov za dresirno vrečko, dva reduktorja, lopatka, krtača za čiščenje, okrasni svinčnik, škarje za prenos vrtnic z držala, držalo za izdelavo vrtnic, 10 dresirnih vrečk za enkratno uporabo in dve plastični strgali

Ocena: 9,8/10