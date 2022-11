Testenine, kot so jih pripravljale naše babice, se vračajo v domače kuhinje

Testenine so priljubljena hrana po vsem svetu. To vsestransko jed lahko postrežemo kot predjed, prilogo ali glavni del obroka. Vsak ljubitelj testenin ve, da uživanje ob najljubši pašti nikoli ne zastara. Čeprav so narejene po preprostem receptu, lahko ustvarjajo gurmanske užitke. Nemalokrat pa nas rešijo, ko je treba narediti dobro kosilo na hitro.

Lazanje, špageti z bolonjsko omako, peresniki s carbonaro, ravioli …

Ko gre za okusne testenine, možnosti ne zmanjka. Velika prednost testenin je, da lahko pripravimo okusen obrok tudi, ko smo v stiski s časom. Testenine so na voljo v dveh različicah: sveže ali suhe. A največji ljubitelji vedo, da ni boljših od tistih, ki jih naredimo sami.

Za naše babice je bilo nekaj povsem običajnega, da so testenine delale same in so dobro poznale razliko med tistimi, ki so jih ročno naredile, in kupljenimi v škatli. Tudi najboljši kuharji pri pripravi receptov omenjajo domače testenine. Z aparatom za izdelavo domačih testenin pa lahko tudi vi znova uživate v doma pripravljenih testeninah.

Prednosti izdelave domačih testenin

Izdelava domačih testenin se morda sliši zastrašujoča, če tega še nikoli prej niste delali, a tudi za začetnika je priprava lahko povsem preprosta. S samo tremi sestavinami – moko, jajcem in vodo – ter s pravim aparatom je to ena najpreprostejših stvari, ki jih lahko pripravite, in tudi neverjetno okusna.

Če ste negotovi glede na dodatne minute, ki vam jih vzame priprava testenin, bo koristen podatek, da se sveže testenine skuhajo hitreje od kupljenih. Če boste uporabili še ekološke izdelke, pa se bo to odražalo tako na teksturi kot na polnem okusu. Poleg tega boste svoje testenine lahko povsem prilagodili svojemu okusu ali prehranskim potrebam – preprosto dodajte svoje najljubše sestavine.

Ko delate domače testenine, boste uporabili bolj sveže in bolj zdrave sestavine, kar je veliko boljše za vaše telo. Če želite veganske testenine, jajca izključite, če pa želite svoji prehrani dodati več beljakovin, jih dodajte. Poleg tega lahko uporabite moko po lastni izbiri, kar zagotavlja, da so testenine veliko bolj hranljive, lahko pa dodate tudi chia semena ali zelišča za popestritev okusa. Pripravljate lahko klasične, do otrok prijazne ter celo veganske in brezglutenske testenine. Pustite svoji domišljiji prosto pot in ustvarjajte testenine po svojem receptu. Domače testenine so bolj polnega okusa od katerihkoli kupljenih v trgovini.

Vse, kar potrebujete, da naredite tako dobre testenine kot najboljši chefi, so tri sestavine in pravi aparat za izdelavo testenin, ki prevzame večino dela vaših rok.

Domače testenine se vračajo Slastne sveže testenine na preprost način lahko pripravite s Philipsovim aparatom za izdelavo testenin, ki ga odlikuje tehnologija ProExtrude, ta poskrbi za gladko in prožno testo, funkciji za popolno mešanje in samodejno tehtanje pa še dodatno olajšata pripravo testenin, in to v manj kot desetih minutah. Aparat je popolnoma samodejen. Vgrajena tehtnica izračuna količino tekočine, ki jo je treba dodati moki, da bo testo vedno ravno prav gosto. Dodajte sestavine, pritisnite gumb in strojček za testenine bo naredil vse preostalo. Deset različnih diskov omogoča pripravo različnih oblik testenin. Pripravite lahko špagete, jušne rezance, široke rezance, peresnike, tagliatele, papardele in druge testenine. Do osem porcij naenkrat bo dovolj, da boste v domačih testeninah uživali z družino in prijatelji. Aparat za izdelavo testenin Philips pa zaradi vsestranske funkcije mešanja omogoča tudi mešanje testa za piškote, pice, kruh in še veliko drugih jedi. Eksperimentirajte s testom in mu dodajte zelišča, mlečne izdelke ali semena.

Domače testenine lahko pripravite tudi vnaprej

Testenine, narejene s Philipsovim aparatom, lahko pripravite tudi na zalogo. Če jih pravilno shranite, vam bodo zdržale nekaj časa. Testenine potresite z malo moke, zavijte v plastično folijo in postavite v hladilnik ter jih pripravite v naslednjih dneh.

Testenine lahko tudi sušite, in sicer vsaj 24 ur, po tem pa jih še štiri dni pustite v odprti škatli. Za še večje udobje pa jih lahko zamrznete. Z zadnjima dvema načinoma lahko testenine zdržijo tudi več tednov.

Domače testenine zmagajo v vseh pogledih

Če ste začetnik, se morda sprašujete, ali se vam splača kupiti aparat za izdelavo testenin. Ko enkrat spoznate razliko v okusu, teksturi, hranilni vrednosti in prilagoditvi sestavin, dvomov o smiselnosti nakupa ne bo več. Aparat za izdelavo testenin Philips omogoča izdelavo popolnih testenin, ki zlahka postanejo vaša najljubša jed. Dodajte jim sestavine po svojem okusu in izboljšajte okus tej priljubljeni jedi.

Elegantna in trpežna zasnova, ki polepša vsako kuhinjo, vam bo dolgo služila pri pripravi domačih testenin. Ker so deli aparata zasnovani s površinami proti sprijemanju in primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, je tudi čiščenje aparata za testenine zdaj veliko preprostejše.