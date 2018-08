Tako ljubki, da bi jih kar pojedli - dobesedno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljudje imajo radi kužke in ljudje imajo radi sladoled - nič čudnega, da je sladoled v obliki pasjih mladičkov postal najnovejša spletna uspešnica. Pa čeprav je, roko na srce, obenem rahlo srhljiv.

V zadnjih tednih so splet preplavili fotografije in posnetki specialitete v J.C.co Art Kitchen, lokalu v mestu Kaosjung v Tajvanu. Tamkajšnji slaščičarji namreč iz sladoleda izdelujejo pasje mladičke, menda gre za pasmo šarpej, ki so videti tako realistični, da je marsikomu kar nelagodno vanje zasaditi pribor.

Tajvanski mojstri sladoledne psičke izdelujejo s pomočjo plastičnih kalupov, ki jih napolnijo s sladoledom in zamrznejo, nato pa jih poslikajo z jedilnimi barvami, da so videti čim bolj resnično. Izdelava vsakega psička traja okoli pet ur, na dan jih izdelajo okoli sto, na voljo pa so z okusi arašidov, čokolade ali čaja z mlekom.