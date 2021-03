Spoznajte pot kave, ki jo pijete

Kava, ki jo pridelujejo v zahodnih regijah Hondurasa Lampira in Intibuca, se odlikuje po polni aromi s sadnimi notami in prijetno kiselkastim pridihom.

Kava, ki jo pridelujejo v zahodnih regijah Hondurasa Lampira in Intibuca, se odlikuje po polni aromi s sadnimi notami in prijetno kiselkastim pridihom.

Ljudje kavo pijemo že skoraj tisoč let, postala je naša sopotnica v zgodnjih jutrih, ob srečanjih s prijatelji, na sestankih, tudi ob večerih. Pitje je preraslo v obred. Obožujemo jo zaradi vonja, okusa in izjemno poživljajočega učinka, ki ga ima na naše počutje.

Ko naredimo požirek slastne kave, niti pomislimo ne, kakšno pot je prepotovala do nas in kdo vse je bil vključen v proizvodnjo tega omamnega napitka. Zdaj je čas, da naša kava postane zgodba.

Ko skodelica kave končno dobi tudi ime in obraz

Martha Licida Vasquez Melgar med kavnimi nasadi zahodnega Hondurasa

Med ljudmi, ki živijo od kave in za kavo, je tudi Martha Licida Vasquez Melgar, ki se s svojo delovno skupino v obdobju trgatve vsak dan odpravi na kavna polja v goratih predelih zahodnega Hondurasa.

Delo na kavnih nasadih ni omejeno samo na nekajmesečno obdobje trgatve, ki traja od približno novembra do aprila. V vmesnem obdobju morajo ves čas skrbeti za rastline in zemljo, sejati in presajati mlade rastline na prosto.

Zrele kavne češnje so močne rdeče barve.

Za polno 60-kilogramsko vrečo kave je treba obrati približno sto kavnih grmičkov. Jutra na kavnih nasadih se vedno začnejo zelo zgodaj, seveda s skodelico vroče kave ali z napitkom iz sladkornega trsa. Med trgatvijo, ki je sicer odvisna od dežja, ne od temperatur, se Martha in člani njene ekipe razporedijo po nasadu, kavni grmički namreč rastejo v vrstah, in skrbno pregledujejo ter obirajo zrele kavne češnje.

Z grozdov poberejo samo najbolj rdeče kavne češnje, ker so takrat ravno prav zrele in najprimernejše za obiranje. V vsaki sta dve kavni zrni. Že med trgatvijo odstranjujejo poškodovane češnje, listje in cvetje ter tako poskrbijo za najvišjo kakovost pridelka. Nezreli plodovi bi pokvarili odličen okus kave.

Kavne plodove že na plantaži takoj pregledajo, odstranijo poškodovanje češnje, ovoj in pulpo ter posušijo semena. Nato se kava skrbno zmeša in prepraži v najsodobnejših napravah za praženje, da nastane slavna italijanska kava. Tako je kava pripravljena na pot po svetu.

Šesta največja proizvajalka kave na svetu

Honduras je druga največja srednjeameriška država, ki poleg banan izvozi tudi ogromno kave, saj je šesta največja proizvajalka kave na svetu.

Honduras nas lahko očara že samo z imenom. Pred očmi se nam narišejo rajske plaže ob Karibskem morju in Tihem oceanu, koralni grebeni, skrivnostni otočki, neprehodni gozdovi, kolonialna mesta, majevske ruševine in ljudje, ki jih je zgodovina močno preizkušala, a so ostali gostoljubni, čeprav sprva nezaupljivi.

V Hondurasu so temperature vedno poletne, zato dozorevanje kave določa količina padavin. Najboljša kava uspeva na nadmorski višini, višji od 1.200 metrov.

Kava je njihov najpomembnejši prihodek, saj pomeni kar petino vsega izvoza države. Od novembra do aprila, kolikor časa traja pobiranje kavnih zrn, se s to dejavnostjo ukvarja kar 120 tisoč družin in več kot 300 tisoč delavcev. Vsa panoga proizvodnje kave združuje kar milijon ljudi.

Kava, ki jo pobirajo ročno, je praviloma dražja in prav za kavo arabica velja, da jo največkrat obirajo ročno.

Čeprav so včasih proizvajali kavo, ki je bila namenjena za kavne mešanice, pa Honduras postaja vedno pomembnejši igralec v tej panogi, saj je postal največji srednjeameriški izvoznik kave, njihova kava pa po kakovosti zdaj spada v premijski razred, ki se lahko primerja s kavami iz Gvatemale.

Kava iz Hondurasa se zadnja leta po kakovosti meri s premijskimi kavami iz Gvatemale.

Kljub vsem izzivom, s katerimi so se vedno spopadali pridelovalci kave, pa je to najpomembnejši kmetijski pridelek v tej deželi, saj dobro uspeva v goratih predelih. Ljudem v teh krajih omogoča, da prestopijo prag revščine in zaživijo bolj dostojanstveno življenje.

Kava, ki piše zgodbe – in zgodovino

Skodelica omamno dišeče kave je lahko tudi uvod v zgodbo o ljudeh, ki pridelujejo kavo. To nam omogoča nova mešanica kave Segafredo STORIA podjetja Massimo Zanetti Beverage Group. S skodelico kave Segafredo STORIA se skoraj dotaknemo daljnih krajev in pridelovalcev.

Tanya in Joel preverjata kakovost kave.

Spoznamo gospo Martho Licido Vasquez Melgar, ki bedi nad nasadi in obiralci, da na naše mize pride res samo najboljša kava. Preberemo, da Tanya in Joel potem preverita kakovost praženih kavnih zrn. Povezava pa vas odpelje celo na Finsko, kjer specialist za kavo Eemil Ristaniemi opravi še zadnji pregled.

Dragocena surovina pride tudi na Finsko, kjer specialist za kavo Eemil Ristaniemi opravi še zadnji pregled.

Ljudje tako kot kavo namreč obožujemo tudi zgodbe, navdihujejo nas in nas privlačijo že od pradavnine. Nova linija izdelkov Segafredo STORIA ima prav to poslanstvo. Podariti nam želi utrinek iz življenja pridelovalcev kave – kdo so ljudje, ki gledajo, kako raste iz dneva v dan, in kdo poskrbi za pravilno obdelavo kavnih semen.

Za vsakim zrnom kave stoji oseba z imenom in priimkom, ki z izkušenimi rokami obdeluje nasade te žlahtne rastline, okrog katere se vrti tudi naše življenje. Odločitev, da si bomo privoščili skodelico kave Segafredo STORIA, ne pomeni samo odločitve za izdelek višje kakovosti. Pomeni tudi, da bomo natančno vedeli, kdo in pod kakšnimi pogoji je bil vključen v nastajanje tega žlahtnega napitka.

Potrošniki po vsej Evropi vedno bolj poudarjajo in cenijo trajnostno naravnanost in preglednost. Leta 2020 je na primer 44 odstotkov vseh Evropejcev odgovorilo, da bi zelo radi dobili več informacij o kmetovalcih, ki pridelujejo njihovo hrano.

Segafredo STORIA: 100 % Arabica single origin Honduras, s certifikatom Bio in RFA Segafredo STORIA je popolnoma nova mešanica kave podjetja Massimo Zanetti Beverage Group, ki je namenjena ustvarjanju bolj osebne povezave med ljubitelji kave in pridelovalci. Je plod sodelovanja z 51 pridelovalci kave z območij Lempira in Intibuca v Hondurasu. Narejena je izključno iz zrn arabice, ki uspeva na nadmorski višini med 1.400 in 1.600 metri. Mešanica vsebuje sorte, kot so na primer catuai, typica in lempira, za katere je značilno italijansko – torej temno – praženje. Arabica ima intenzivno aromo in prijeten, globok okus ter vsebuje malo kofeina. Na voljo je v espresso in filtrirani različici, v zrnju in mleta, tako za gostinstvo kot za maloprodajo. Za srednje praženo filtrirano kavo so značilni sladki vonji, ki se mešajo z notami temne čokolade. Espresso kava je rezultat nekoliko temnejšega praženja, združuje prijetno kislost s sadnimi notami. Segafredo STORIA je na voljo v naslednjih pakiranjih: 1000 g v zrnju,

500 g v zrnju,

250 g mlete kave.

Vsaka skodelica odseva predanost in strokovnost

S tehnologijo veriženja podatkovnih blokov nam proizvajalec kave z dolgoletno tradicijo poleg skodelice kave ponuja tudi zgodbo – kako je nastala ta omamna pijača od začetka do konca, in to prav za vsako skodelico dišeče kave. Tehnologija veriženja podatkovnih blokov omogoča popolno preglednost in popolno sledljivost v vsej dobavni verigi. Podjetje Segafredo Zanetti ljubiteljem kave tako sporoča, kako visoko ceni preglednost, trajnost in poštene delovne pogoje.

"Prizadevamo si, da bi potrošnikom ponudili edinstveno, izjemno doživetje. Zato vsaka skodelica kave, ki jo proizvedemo, odseva našo strast, našo predanost in našo strokovnost," je povedal Massimo Zanetti, ustanovitelj podjetja in predsednik skupine Massimo Zanetti Beverage Group, in dodal, da so s platformo za sledljivost Farmer Connect, ki jo poganjajo blokovne verige IBM, naredili velik korak naprej pri preglednosti svoje globalne dobavne verige.