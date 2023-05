Slovenski vplivneži so prvi začutili Burin

Oglasno sporočilo

Burin je rahel, svež primorski veter, ki navadno največkrat piha poleti, tokrat pa je že sredi pomladi osvežil številne slovenske vplivneže. Ciril Komotar, Eva Ostrokljun, Dejan Krajnc, Marko Žerjal, Katka Bogataj in Jan Jordan Filip Frangeš so se zbrali na predstavitvi novega piva Burin, ki jo je znamka Laško pripravila v Sečoveljskih solinah.

Foto: Pivovarna Laško Union

Vplivnežem so se pridružili tudi športniki Tamia Šeme, Rok Marguč in Jernej Damjan. Na predstavitvi ni manjkal niti glavni akter piva Burin - Tadej Toš, ki v televizijskem oglasu odpre pivo in s svežim vetrom, ki potem zapiha, povzroči pravo razdejanje. In zakaj je dogodek potekal v Sečoveljskih solinah?

Pivo s pridihom svežine morja

Tehnologi iz Laškega, ki so več let zavzeto ustvarjali nov okus, so v pivo dodali še malo kristalov Piranske soli, ki poudari polnost grenčičnega okusa in pivu doda pridih svežine morja. Da je Laško Burin popolno pivo za osvežitev, so se strinjali tudi vsi zbrani na dogodku. Všeč sta jim bili svežina in drugačnost, ki so ju v Laškem dosegli tudi s posebnim procesom proizvodnje.

Foto: Pivovarna Laško Union

Laško Burin je zares svež veter v naših krajih

Pivo Laško Burin je filtrirano s procesom ekstrahladne filtracije, ki poteka na 1,5 stopinje Celzija nižji temperaturi kot pri preostalih pivih Laško. Zato Burin spada med "session" piva in je nekoliko drugačno od preostalih vrst piva Pivovarne Laško. To je na področju novih osvežujočih okusov piva, primernih za vse priložnosti, zares svež veter, ki je zapihal v naših krajih.

Foto: Pivovarna Laško Union

Odzivi na predstavitvi so bili odlični, zato v Pivovarni Laško verjamejo, da bo Laško Burin prepričal mnogo ljudi in jim z edinstveno svežino ohladil soparen poletni dan ali pa z bogatim okusom začinil vročo poletno noč.

Naročnik oglasnega sporočila je PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.