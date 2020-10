Slovenka s fantazijskimi tortami zmagala na mednarodnem tekmovanju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na mednarodnem tekmovanju, ki ga je priredila britanska revija Cake Masters, je občinstvo s svojimi izdelki najbolj prepričala Slovenka Eva Klinc. Med 450 prijavljenimi tortami je namreč največ podpore prejela njena sladka upodobitev Neytiri, lika iz filma Avatar.

Torta, ki je Evi Klinc prinesla zmago. Foto: osebni arhiv

Eva sicer svoje znanje, izkušnje in trike deli tudi na družbenem omrežju Facebook, kjer pod imenom Sugar Queen objavlja poučne videonasvete – od tega, kako ustvariti realistične cvetlice, do postopka, po katerem je izdelala še eno fantazijsko torto, podobo Daenerys iz serije Igra prestolov.

Foto: Blayo San – YINEPU Photography

Kot pravi, želi s svojimi umetninami ljudi navdihniti in jim pokazati, da je vse mogoče ter da ni nikoli prepozno zaživeti svoje sanje. Zato je na Facebooku ustanovila skupino, v kateri spodbuja in podpira tako ljubiteljske kot profesionalne ustvarjalce tort, jim pomaga najti ustvarjalno moč in jo spustiti z vajeti.

