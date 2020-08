Ne, to ni morska obala, ampak izdelek mojstrice slaščic #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristina Dolnik iz Kijeva je popolna samoukinja, peka tort pa je postala njena kariera povsem po naključju. "Spekla sem torto za sestrino poroko, nato je nekdo hotel, da jo spečem tudi zanj, nato sem dobila naročilo še od nekoga ... in zdaj je to moja služba," je pojasnila. Posel ji gre tako dobro, da je povsem zasedena vse do začetka leta 2022, je zatrdila.

Najbolj navdušuje z "vodnimi" tortami, pri katerih mojstrsko posnema morske prizore, od pljuskanja valov ob obalo do podvodnega sveta:

"Navdihnile so me skulpture iz epoksi smole, te so me tako navdušile, da sem hotela izdelati torto, ki bi jim bila podobna," je povedala. "Več dni sem tuhtala, nato pa se domislila rešitve."

Sestavin za te fotogenične torte ne skriva: "Hribi in skale so iz biskvita ali kreme, voda je iz želeja, morska bitja pa iz čokolade." Za takšno torto porabi do tri dni, odvisno od zahtevnosti dizajna, je še povedala.

In čeprav za umetelne, na pogled čudovite slaščičarske izdelke, pogosto velja, da z videzom navdušijo bolj kot z okusom, je pri Kristininih tortah menda drugače. "Pogosto dobivam pripombe, da so lepe, a da zagotovo niso dobre. Na to vedno odgovorim, da moje stranke zagotovo ne odštejejo toliko denarja za torto le zato, da bi se fotografirale z njo, nato pa jo vrgle v smeti. Pri meni je na prvem mestu okus, šele nato pride videz," je zatrdila.

