Slastni jesenski recepti z rižem #božansko

Koliko načinov priprave riža poznate? Rižote, narastki, solate, riž za zakuhe ali sladice. Možnosti za okusne in raznolike obroke z rižem je ogromno, vendar, ali veste, kateri riž uporabljati pri posameznih receptih? Kateri riž vmešamo v rižoto ali v prvovrstno kitajsko specialiteto, in kateri je na primer najbolj primeren za svežo solato? Preverite in dopolnite svoje kuharsko znanje tudi z novimi slastnimi in preprostimi recepti.

Riž prenese vse kombinacije in obilo ustvarjalnosti. Preverite široko ponudbo rižev Zlato polje in poskusite nove recepte. Foto: Getty Images

Jesen na naše krožnike prinaša obilo svežih sestavin, ki jih lahko naberemo tako v naravi kot na vrtu. To je letni čas, ko nas ponovno zamikajo jedi na žlico in nove kulinarične pustolovščine.

Koliko vrst riža poznate?

Vsaki vrsti riža svoj recept? Skorajda res. Poznamo namreč ogromno vrst riža, in pomembno je, da jih znamo pravilno kombinirati. Riž se med seboj ne razlikuje zgolj po videzu, torej po barvi in obliki, ampak tudi po okusu, teksturi in načinu priprave.

Da bo vaš naslednji kuharski podvig še bolj izpopolnjen, spoznajte nekaj osnovnih kombinacij riža.

Riži Zlato polje – za izvrstne domače šefe Preverite raznoliko ponudbo rižev blagovne znamke Zlato polje, ki vam zagotavljajo brezmejne kuharske podvige. Ponujajo pester izbor izdelkov za vse okuse in za vse vrste jedi. Odlikuje jih kakovost najboljših sort riža, ki so vedno okusna izbira.

Za slastne domače rižote

Predlagamo : Arborio, Sant' Andrea, 3 riži, 3 barvni mix, Rjavi okroglozrnati in Basmati.

To so osnovna izbira za pripravo rižote – prav vsak pa bo na vašem krožniku in na vaših brbončicah pustil malo drugačen vtis. Mešanica treh vrst riža je posebna kombinacija rižev, obogateni z vlakninami, je bogatega okusa in prijetnega vonja.

Najbolj priljubljena izbira za rižote sta navadno Arborio, saj vsebuje precej škroba, ki se sprošča med kuhanjem in poskrbi za kremasto teksturo jedi, in San't Andrea. Posebno aromo boste dosegli z Basmati rižem, ki je odličnega vonja in okusa.

Osvežujoče solate

Predlagamo: Parboiled, 3 riži, 3 žita, 3 barvni mix, Rjavi parboiled, rjavi okroglozrnati in Basmati.

Parboiled riž ohrani izjemno veliko vitaminov in mineralov, saj je predelan po posebnem postopku termične obdelave s paro ali vročo vodo. Pri kuhanju se zrna ne sprimejo in ne razkuhajo. Z različnimi mešanicami Zlato polje pa boste lahko ustvarili popolno solatno simfonijo okusov in barv.

Ali ste vedeli? Riž je drugo najpomembnejše žito za pšenico in glavna hrana skoraj polovici svetovnega prebivalstva.

Za sladice in legendarni mlečni riž

Predlagamo: Riž za domače jedi, Sant'Andrea, Arborio, in Bio riž.

Okroglozrnati riž je najpogosteje uporabljena sorta riža pri nas in je na splošno najprimernejši za pripravo narastkov, sladic in mlečnega riža. Ker je riž klasičen beli riž okroglih zrn, se lažje razkuha, kar je pri narastkih zelo zaželeno. Odlično sladico pa lahko pripravite še z dvema klasičnima izbirama.

Ali ste vedeli? Prebivalec Tajske letno porabi okoli 150 kilogramov riža, prebivalec Japonske okoli 80 kilogramov, medtem ko Evropejci le redko porabimo več kot pet kilogramov riža letno.

Raznovrstne priloge

Primerne so pravzaprav vse vrste riža, odvisno je predvsem od tega, s kakšno jedjo ga boste dopolnili in kakšne okuse bi radi poudarili.

Najbolj priljubljen je nedvomno riž Sant' Andrea, vsekakor pa predlagamo, da se prepustite eksperimentiranju in poskusite tudi ostale vrste riža Zlato polje.

Okusi Azije

Predlagamo: Basmati, Sant'Andrea, Parboiled, rjavi Parboiled

Če boste pripravili suši, potem je nedvomno najboljša izbira riž Sant'Andrea, za ostale azijske specialitete pa predlagamo predvsem Basmati in Parboiled. Slednji je edinstven v svoji strukturi, se ne razkuha in ne sprime.

Za več kombinacij z različnimi vrstami riža preverite spodnji vodič in si ga prenesite na računalnik:

Ali ste vedeli? Riž ima zelo nizek glikemični indeks, ne vsebuje glutena in je bogat z neprecenljivimi vitamini in minerali, kot so železo, kalcij in vitamini B1, B2, B6 in E.

Kako pa gre vam priprava riža doma? Kateri riž Zlato polje uporabljate oziroma imate najraje? Sodelujte v nagradni igri, ki poteka v sodelovanju z Leaneen, SKETA.si in 220 stopinj poševno. Vse, kar morate storiti, je to, da na Facebook strani Zlato polje zapišete komentar, s katerim rižem Zlato polje najraje kuhate in katero jed najraje pripravite. Izredno veseli bodo tudi, če boste vščečkali Facebook stran Zlato polje in prenesli vodič po rižih. Nagradna igra poteka do vključno 5. 10. 2020, pravila in pogoje pa lahko najdete tukaj.

Trije recepti za slastno jesen

Preverite tri predloge za jesensko razvajanje z rižem Zlato polje, ki so jih pripravili trije vrhunski kulinarični blogerji: Urška Fartelj (220 stopinj poševno), Nina Kastelic (Leaneen) in Sašo Šketa.

Sestavine:

4 piščančja bedra

1,5 lončka (2-decilitrskega) integralnega riža Zlato polje

5 lončkov vode

1 lonček graha

1 čebula

olivno olje

1 žlička soli

sveže mlet poper Maestro

2 žlički mešanice začimb za perutnino Maestro

Priprava:

Piščančja bedra očistimo in obrišemo do suhega. Bedra začinimo, pokapljamo z olivnim oljem in začimbe z rokami dobro vtremo v meso. Bedra na hitro popečemo z vseh strani na malo olivnega olja do zlatorjave barve. Zelo malo umazane posode bo, če uporabimo ponev, ki ima pokrov in jo lahko uporabimo tudi v pečici. Pravzaprav umažemo samo eno ponev. Bedra odstranimo iz ponve in na tej maščobi svetlo popražimo na drobno narezano čebulo. Čebulo narežemo z nožem, da spusti manj soka. Tako bo riž še okusnejši. Praženi čebuli dodamo opran riž, sol in vse skupaj zalijemo z vročo vodo. Čeprav na embalaži piše, da za to vrsto riža uporabimo razmerje riž: voda 1:5, zmanjšajte količino vode, ker se bo jed pekla pokrita v pečici in bo drugače vode preveč. Uporabite torej razmerje, navedeno zgoraj med sestavinami. Riž bo še vedno sočen. Verjetno pa je odvisno tudi od posode, koliko vode bo izhlapelo, tako da če bo vode premalo, jo vedno lahko dodamo. Dodamo še grah, na vrh pa položimo bedra, obrnjena s kožo navzgor. Bedra na vrhu še malo pokapljamo z oljem, solimo in popramo. Sol in maščoba bosta tako poskrbeli za hrustljavo kožo. Posodo pokrijemo in jed pečemo v že ogreti pečici na 200 stopinjah Celzija, program zgoraj in spodaj, najnižje izvodilo.

Sestavine za rižev nadev:

100 g basmati riža (ali 200 g skuhanega riža od včeraj)

1 žlica olja

100 g rdeče paprike

100 g pora

100 g šampinjonov

250 g pelatov s koščki

1 žlica trojnega paradižnikovega koncentrata

1 žlica sladkorja

½ žličke soli in ½ žličke čilija

Sestavine za omleto:

4 jajca

2 žlici mleka

2 žlici smetane

1 žlica olja

Priprava riževega nadeva:

V loncu zavremo 150 mililitrov vode in eno žličko soli.

Nato v vrelo vodo vmešamo 100 gramov basmati riža, ga pokrijemo s pokrovko in kuhamo na nizkem ognju 12 minut. (Po desetih minutah lahko riž odmaknemo z ognja in ga pustimo pokritega še nekaj minut, da se pokuha v sopari.) Če uporabljamo ostanek skuhanega riža od včeraj, ta dva koraka preskočimo.

Vmes pripravimo paradižnikovo omako. V skodelici zmešamo 250 gramov pelatov v koščkih, eno žlico paradižnikovega koncentrata, eno žlico sladkorja, pol žličke soli in pol žličke čilija. Zdaj pripravimo še zelenjavo. Papriko narežemo na manjše kocke, por na tanke kolute, šampinjone pa na večje rezine. V večji ponvi segrejemo žlico olja in na njem prepražimo papriko in por. Na zmernem ognju ju pražimo pet minut, nato dodamo šampinjone. Pražimo še pet minut.

Primešamo kuhan basmati riž in paradižnikovo omako ter pražimo še slabo minuto. Odstavimo z ognja ter po potrebi dodatno začinimo s soljo in poprom.

Rižev nadev razdelimo v dve enako veliki skodelici, ki ju zvrnemo z glavo navzdol na pripravljena krožnika. Skodelic ne dvignemo, dokler ne pripravimo omlet. Tako bo naš nadev ostal topel.

Priprava ene omlete:

V skledo ubijemo dve jajci in ju dobro razžvrkljamo. Vmešamo eno žlico mleka ter eno žlico smetane in naša masa za omleto je pripravljena. Pripravimo večjo teflonsko ponev in v njej segrejemo žličko olja. Zdaj v segreto ponev vlijemo jajca. Omleto prvih 15 sekund s palčkami ali vilicami žvrkljamo, da jo rahlo nagubamo. Nato jo pečemo na zmernem ognju še nekaj minut. Z lopatko odlepimo robove omlete s ponve, nato jo poskušamo s tresenjem ponve odlepiti s površine. Če se nam ne odlepi, podaljšamo peko, dokler ne odstopi. Ko se nam omleta odlepi s ponve, odmaknemo skodelico z riževega nadev in čez njega položimo omleto. Z lopatko ali papirnato brisačko robove omlete potisnemo pod nadev, tako da dobimo videz žepka. Čez polijemo še malo paradižnikove omake ali kečapa in postrežemo takoj. Postopek ponovimo še enkrat za drugo porcijo omuricea.

Sestavine:

800 ml mleka

ščepec soli

1 žlica masla

200 g riža za domače jedi Zlato polje

3-4 žlice sladkorja v prahu

20 g vaniljevega sladkorja

2 jajci srednje velikosti

1 žlička mletega cimeta

250 g nepasirane skute

1 žlica krušnih drobtin

1-2 večji jabolki

maslo za premaz



Priprava:

Mleko vlijemo v večji lonec, ga solimo in dodamo maslo. Ko mleko zavre, dodamo riž, ki ga ob rahlem vretju kuhamo približno 20 minut. Med kuhanjem večkrat premešamo in pazimo, da se riž ne prismodi. Kuhan riž moramo popolnoma ohladiti. Hitreje je, če lonec z rižem postavimo v mrzlo kopel. Med ohlajenjem riž pogosto premešamo. Rumenjak ločimo od beljaka. Rumenjaka s sladkorjem stepamo pet minut, da dobimo svetlo zmes. Vmešamo jo k ohlajenemu rižu.

Beljaka stepemo v čvrst sneg, ki ga na rahlo z lopatko vmešamo k rižu.

K rižu primešamo tudi nepasirano skuto in mleti cimet. Nežno mešamo do enotne mase. Jabolki operemo, olupimo in narežemo na manjše kocke. Keramičen pekač premažemo z maslom in posujemo z drobtinami. Polovico mase zlijemo v pekač, potresemo z jabolki in nato prelijemo z drugo polovico mase.

V ogreti pečici na 200 stopinjah Celzija ga pečemo približno 40 minut, da se zgornji del svetlorjavo zapeče. Rižev narastek s skuto in jabolki narežemo in postrežemo, ko se malenkost ohladi.