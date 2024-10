Lauben Low Sugar Rice Cooker 1500AT: bolj zdravo uživanje kuhanega riža in več

Verjetno se marsikdo sprašuje, zakaj bi potrebovali kuhalnik riža, če ga lahko skuhamo na povsem običajen način v kakršnemkoli loncu. Odgovor je, da s tem kuhalnikom riža lahko dobimo jed s precej manj sladkorja in manj ogljikovih hidratov, kar je dobro za uravnoteženo in zdravo prehrano.

Sladkor. Prepogosto se ne zavedamo, koliko preveč ga vsak dan vnesemo v svoje telo skozi prehrano, od sladkanih pijač, ki prekipevajo od odvečnega sladkorja, do prikritega sladkorja v drugih živilih.

Kuhalnik riža Lauben Low Sugar Rice Cooker 1500AT obljublja do 40 odstotkov manj sladkorja iz škroba v pripravljenem rižu, saj ga med kuhanjem para izpere, nato ga preprosto odlijemo z odvečno vodo. Foto: Ana Kovač

Laubenov kuhalnik riža prispeva zmanjševanju vnosa sladkorja, saj se med kuhanjem sladkor iz škroba izpere s paro in izloči v notranjem pokrovu ter ga preprosto odlijemo skupaj s kuhalno vodo.

Po zagotovilih proizvajalca ima v njem skuhan riž do 40 odstotkov manj ogljikovih hidratov, primeren pa je tudi za pripravo nekaterih drugih jedi, kot so juhe, mineštre, stročnice in kaše ali celo ovseni kosmiči, vse to brez uporabe štedilnika. Odvečni sladkor se tako nabere na notranjem pokrovu in ne pristane v naših telesih, kjer ne bi naredili nič dobrega.

Prikazovalnik začne odštevati čas do konca priprave šele okrog deset minut pred koncem, vmes pa samo vidimo tekoče črtice. Foto: Ana Kovač

Kdo še potrebuje maščobo

Za pripravo jedi v tem kuhalniku ni treba dodajati maščob, saj se zaradi nelepljive keramične notranje površine kuhalne posode riž, ali karkoli drugega že kuhamo, ne bo prijel na posodo. Za varovanje te nelepljive plasti pomaga priložena plastična lopatica, s katero odstranjujemo skuhano jed brez strahu, da bi poškodovalo nelepljivo prevleko.

Na voljo je več različnih programov (hitro kuhanje, počasno kuhanje …), ki jih izberemo prek zaslona na dotik. Zagotovo ima kakšen konkurenčen izdelek več programov, tudi zelo specifičnih za posamezne sestavine, a tudi Laubenov kuhalnik s svojo ponudbo šestih avtomatičnih programov ter programa za nizko vsebnost sladkorja in pogrevanje pokriva širok razpon kuharskih želja.

Seveda je začetek kuhanja mogoče sprožiti tudi z izbranim časovnim zamikom, pogrešamo pa, da posameznih programov ni mogoče časovno prilagajati in je treba sprejeti vnaprej določeno trajanje za posamezen program. Edina možnost časovnega uravnavanja je s predčasnim izklopom, kar pa vendarle ni najbolj uporabniško prijazno.

Tudi čiščenje ni (preveč) zahtevno

Skuhane jedi v našem preizkusu so bile primerno skuhane in okusne. Pohvalimo lahko tudi dokaj preprosto čiščenje, saj se notranja posoda preprosto opere v pomivalnem stroju, le nekaj notranjih delov zahteva pa kakšno minuto čiščenja več.

Skuhane jedi v našem preizkusu kuhalnika Lauben Low Sugar Rice Cooker 1500AT so bile primerno skuhane in okusne. Foto: Ana Kovač

Številka 1500 razkriva, da je prostornina posode za kuhanje 1.500 mililitrov, to je poldrugi liter. Proizvajalec, češko podjetje, ki svoje izdelke proizvaja na Kitajskem in jih trži po vsej Evropi, se rad pohvali, da so za obliko svojega kuhalnika prejeli dve oblikovalski nagradi Red Dot Award, ki je zelo cenjena na področju industrijskega oblikovanja. V našem preizkušancu antracitne barve je grelec z maksimalno močjo 500 wattov.

Hitro in zdravo, če ga imate pri roki

Kuhalnik riža (in še česa) Lauben Low Sugar Rice Cooker 1500AT je idealen za vse, ki radi jejo riževe jedi in jih želijo pripraviti na hiter in predvsem zdrav način, a se je treba zavedati, da je zanj treba najti prostor nekje v kuhinji, najraje na pultu, kjer je največkrat premalo prostora.

Vsebina prodajnega kompleta Foto: Ana Kovač

Če odmislimo njegove zaobljene robove, meri 22,2 centimetra v dolžino, natanko toliko v širino in okroglih 22 centimetrov v višino. Tehta tri kilograme.

Kuhalnik Lauben Low Sugar Rice Cooker 1500AT je preprost kuhalnik, a bi se vendarle spodobila natančnejša navodila: ta so sicer priložena, a sploh ne omenjajo kronske prednosti tega kuhalnika, to je način kuhanja z nizko količino sladkorja. Prav bi prišel tudi kakšen obsežnejši seznam predlaganih receptov, kjer bi zmožnosti te naprave prišle še bolj do izraza.

Kuhalnik Lauben Low Sugar Rice Cooker 1500AT ni omejen zgolj na kuhanje riža, saj je z njim mogoče pripraviti tudi druge jedi, kot so juhe, mineštre, stročnice, kaše ali ovseni kosmiči. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Naprava, ki smo jo preizkusili, lahko marsikomu pomaga, da si hitro pripravi zdrav obrok, a zagotovo to ni edini kuhalnik, ki ga boste potrebovali ali želeli. Z nekaj manjšimi popravki (odštevalnik časa, na primer, prikaže preostali čas kuhanja šele v zadnjih približno desetih minutah, navodila naredijo premalo, da bi uporabnike navdušila za še obsežnejšo uporabo kuhalnika, po opravljenem kuhanju se ne izklopi samodejno) bi ta kuhalnik zlahka postal še privlačnejši, a je že program za kuhanje z manjšanjem količine sladkorja dovolj močan argument.

Priporočena redna maloprodajna cena na večini evropskih trgov, tudi v Sloveniji, je 99,99 evra.