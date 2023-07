Sladoledne skrivnosti, ki jih boste želeli preizkusiti!

Oglasno sporočilo

Naj bo ravno pravšnji

Ko vas prime neobvladljiva želja po sladoledu, se vsaka minuta zdi nerazložljivo dolga. A malo nujno potrebne potrpežljivosti se še kako izplača. Sladoled je namreč veliko bolj okusen, ko ni ne preveč trd in ne preveč stopljen. Pred serviranjem ga pustite na sobni temperaturi približno od pet do deset minut, pa bosta okus in tekstura točno taka, kot ju iščete. Če ste se odločili za kornet ali lučke, se sladkanje že lahko začne, če pa ste se lotili sladoleda iz banjice, upoštevajte tudi naslednje – žlico ali zajemalko vsakič potopite v vrč z vodo, da boste preprečili sprijemanje, sladoled pa zajemajte pri robu, kjer se najprej zmehča.

Nič več "sladolednega glavobola"

Bolečina, ki jo poznamo pod imenom sladoledni glavobol (brain freeze), nastane zaradi naravnega odziva našega telesa na mraz. To se zgodi, ko na hitro pojemo nekaj zelo hladnega, recimo sladoled. Da bi se izognili temu naravnemu in neškodljivemu, a precej zoprnemu pojavu, naredite naslednje – poskrbite, da sladoled najprej pride v stik s konico jezika in ne z ustnim nebom. Bolečine ne bo, pa še okus sladoleda bo veliko bolj intenziven – na jeziku je namreč tudi do devet tisoč brbončic, medtem ko jih je na ustnem nebu in drugih delih sluznice precej manj.

Shranjevanje sladoleda

Sladoled je občutljivo živilo, ki ne mara velikih temperaturnih nihanj. Po prihodu iz trgovine ga nemudoma postavite v zamrzovalnik, pred tem pa preverite, da v sladoledu ni večjih kristalov ali drugih znakov odtajanja – če jih opazite, je najbolje, da si ga kar takoj privoščite in ga ne zamrzujete. Sladoled vedno shranjujte v originalni embalaži in ga ne prestavljajte iz ene embalaže v drugo, če se le da, pa ga postavite v globlji del zamrzovalnika in ne tik k vratom.

Pojejte ga čim prej

Kot večina hrane je tudi sladoled najboljši karseda svež. Ne puščajte ga predolgo v zamrzovalniku (verjetno hudega strahu za to odločitev tako ali tako ni), če ste ga nakupili na zalogo, pa sladke sladoledne trenutke podelite s prijatelji in družino. Že ena kepica zaužitega sladoleda je po mnenju strokovnjakov dovolj, da se odzove del možganov, ki se odzove na ugodne okuse in vzbudi občutek užitka ter ljudi osrečuje. Srečo pa je najlepše deliti z najdražjimi.

Jemo tudi z očmi

Poznavalci vedo, da je za celovito gurmansko izkušnjo potrebno še kaj več kot samo odličen okus. Vzemite si čas in sladoled postrezite v privlačni skodelici, ga po želji dekorirajte, predvsem pa si ga privoščite počasi in z užitkom.

Sladoledni recepti

Kljub široki ponudbi sladoledov si včasih zaželimo svojo kepico sladoleda izpopolniti do vsake podrobnosti. Poigramo se lahko z različnimi kombinacijami okusov, prelivi in dodatki. Ste že kdaj poskusili vaniljev sladoled z bučnim oljem? Ali pa ste si že kdaj namesto čokoladnega preliva drznili uporabiti kar žličko džema iz gozdnih sadežev? Tudi navadna morska ali himalajska sol lahko povzdigne sladoled na čisto novo raven. Možnosti je nešteto in zakaj ne bi malo eksperimentirali? Dodajte kepico sladoleda k najljubši torti in palačinkam ali pa jih namesto v skodelice servirajte v čokoladne skodelice za brownieje. Veliko enostavnih in okusnih receptov, ki vključujejo sladoled, najdete tudi na SPARovem kulinaričnem portalu Jedel Bi, kjer v sodelovanju z mnogo ljubiteljskimi kuharji in profesionalnimi chefi redno širijo spletno knjižnico kuharskih receptov za vsakršno priložnost in za različne načine prehranjevanja.

Najslajša poletna razvada za vsakogar

Teorija je znana, zdaj pa je čas za še slajše skrbi – s katero sladoledno poslastico se posladkati. V SPARu vas čaka široka ponudba izvrstnih sladoledov lastnih in ekskluzivnih znamk, med katerimi bo vsakdo našel sladoledno razvado po svojem okusu.

Pri družini Lajf z mulci so se raziskovanja sladolednih okusov lotili kar s prevezanimi očmi. Oglejte si njihov sladki maratonski podvig.

Za posebne priložnosti ali na običajen dan

Sladoledi SPAR Premium so ustvarjeni za trenutke popolnega uživanja, ko se želimo razvajati samo z najboljšim. Izobilje tekstur in okusov navduši še tako zahtevne jedce, z dodatkom sadja pa boste sladolednim sanjam dodali piko na i.

V najboljši družbi

Za nepozabne skupne trenutke z družino in prijatelji odprite banjico sladoleda SPAR Ice Time, ki so jih ustvarili sladoledarski mojstri priznanega slovenskega proizvajalca iz Ajdovščine, ali pa se lotite SPAR Street Style sladoledov v okusih vanilje/jagode, čokolade ali nougata – ljubitelji sladoleda bodo navdušeni. Na svoj račun pa bodo prišli tudi tisti, ki uživajo živila brez laktoze (v ponudbi najdete dva okusa brez laktoze).

Brezgrešno sladkanje

Prisegate na čiste okuse in organske sestavine brez dodatkov, kot so umetna barvila, arome in konzervansi? S sladoledi SPAR Natur*pur in All natural se lahko sladkate brez slabe vesti.

Sladoledi SPAR Natur*Pur so izdelani izključno iz naravnih sestavin, ki prihajajo iz kontrolirane ekološke pridelave, brez dodanih arom, barvil in konzervansov ter so potrjeno odlične kakovosti. Okus vanilja si je na testu ZPS prislužil drugo mesto, okus čokolada pa je dosegel največ točk in tako postal zmagovalec testa med vsemi vzorčenimi okusi kakav in čokolada.

Kremaste sladolede SPAR All Natural izdelujejo in ročno polnijo v družinskem podjetju v Italiji, za vsako vrsto sladoleda pa izberejo največ pet sestavin. Med njimi ne boste našli ojačevalcev okusa, dodanih barvil ali konzervansov, umetnih stabilizatorjev ali emulgatorjev.

Kaj pa če se izogibam sestavinam živalskega izvora?

Nič zato. V liniji SPAR Veggie najdete veganske sladolede, ki so narejeni iz različnih rastlinskih mlečnih nadomestkov, kot sta rižev ali ovseni napitek, in drugih izbranih sestavin.

Za otroke in otroke po duši

Otroci in vsi tisti, ki se hitro naveličajo klasičnih kepic, bodo navdušeni nad pisanimi lučkami, ki razveseljujejo s trendovskimi okusi, privlačnimi barvami in novimi zabavnimi oblikami.

S kot sladoled po super ugodnih cenah

Posladkate se lahko tudi s klasičnimi kremnimi sladoledi na palčki, korneti ali mini lučkami S-budget, ki so slastnega okusa, preverjene kakovosti in cenovno dostopni. Za najmlajše so ravno pravšnje mini sladoledne palčke v štirih različnih okusih, ki jih odlikuje tudi certifikat Rainforest Alliance. Ta potrjuje, da znamka prispeva k razvoju trajnostne kmetijske prakse z odgovorno uporabo naravnih virov.

Posebne sladoledne poslastice

Več kot samo sladoled pa dobite s sladolednimi torticami oziroma koščki biskvita na palčki SPAR Cake sticks, ki prepričajo s privlačno zunanjostjo in bogato notranjostjo.

Želite izvedeti še več o sladoledih SPARovih lastnih znamk? Celotno ponudbo si lahko ogledate v e-katalogu.

