Sadno-zelenjavna mešanica, ki vas bo navdušila

Zdrav življenjski slog je osnova za zdravje, izraz zdrav življenjski slog pa je v utripu časa tako ali drugače vseprisoten in tudi stalnica različnih razprav. A kaj zdrav življenjski slog pravzaprav pomeni? So to zadostna vadba , gibanje , manjši občutek stresa , uravnotežena prehrana z zadostnim vnosom sadja in zelenjave? Vse to so gotovo temelji našega počutja , a v hitenju vsakdana se pogosto zgodi, da nam ne uspe "odkljukati" vseh navedenih kriterijev. Zaveza, da vsako jutro zaužijete sveže iztisnjen sadno-zelenjavni sok , je lahko dober začetek.

Seveda si vsi želimo živeti zdravo, a včasih ne vemo, kako začeti. Za začetek poskušajte uvesti majhne spremembe.

Bolje, da je teh le nekaj in da se jih držite, kot da delate drastične spremembe, ki bodo prevelik zalogaj.

Pogosti izgovori, zaradi katerih velikokrat preskočimo zajtrk, nas ne bi smeli zadrževati pri tem, da vsako jutro ne bi spili kozarca osvežilnega sadnega soka.

Sočen pozdrav iz doline Rauch

Po sveže iztisnjenih sadno-zelenjavnih sokovih so že vrsto let znani v podjetju Rauch, kjer že desetletja ustvarjajo kakovostne in prvovrstne izdelke, ki zadovoljujejo izjemno širok krog potrošnikov in ljubiteljev sokov. Njihovi okusni sokovi so danes sinonim za preverjeno svežino, uživamo pa jih ob različnih priložnostih – kot pozdrav dnevu ali med različnimi obveznostmi čez dan.

Navdušiti čim več ljudi za zdrav življenjski slog

Ko imamo nekoga radi, čustva radi razodenemo s stiskom ljube osebe, z objemom. V podjetju Rauch svojo ljubezen do sadja in zelenjave kažejo z njunim stiskanjem, rezultat pa je osvežujoč naravni sok. Pri tem radi (skromno) poudarijo, da so samo vzeli tisto, kar narava ponuja vsakodnevno.

Podjetje s svojimi izdelki že leta in leta želi na drugačen način izboljšati kakovost življenja in življenjskega sloga posameznikov. Vizija podjetja Rauch je, da z inovativnimi in zdravimi sadnimi kreacijami čim več ljudi navdušijo za zdrav življenjski slog. To jim, če sklepamo po mednarodni prepoznavnosti, zelo dobro uspeva.

Njihovi izdelki so na voljo v številnih velikih trgovskih verigah. Morda bi bilo lažje odgovoriti na to, na katerih policah njihovi izdelki niso prisotni.

Pomemben vidik njihovega delovanja je tudi trajnost. Plastenke predelujejo nazaj v plastenke. Kot ustanovni član organizacije PET2PET so izdelki Rauch Juice Bar od leta 2019 na voljo v 100-odstotno recikliranih rePET plastenkah. To pomeni, da stare plastenke spremenijo v nove, kar je vsekakor pomemben korak za varovanje okolja.

Rauch Juice Bar z okusom pomaranče, manga in korenja

Leta 2016 je podjetje Rauch uspešno predstavilo trendovski in zdrav koncept neposredno iztisnjenih in ohlajenih sadnih sokov v elegantnem italijanskem stilu − v karafi z 800 mililitri. Del linije Rauch Juice Bar predstavlja tudi sveže iztisnjeni sadni in zelenjavni sok Rauch Juice Bar z okusom pomaranče, korenja in manga. Poleg polne sadne in zelenjavne moči sadni sok vsebuje vitamin C - seveda v 100-odstotno recikliranih rePET plastenkah

Sok se še posebej prileže ob jutrih, a še zdaleč ni primeren samo za zajtrk, pač pa tudi kot dodatek različnim obrokom ali kot razvajanje čez dan kar tako, tudi med različnimi obroki. Gre za pravo zakladnico sadja, zapakirano v lično plastenko. Ta zakladnica sadja pa ne bo samo dobro vplivala na vaše zdravje in telo, ampak bodo nad njo navdušene tudi brbončice, saj so iztisnjeni sokovi Rauch izvrstnega okusa.

Dobra naložba v zdravje in počutje Uživanje sveže iztisnjenih sadnih in zelenjavnih sokov je odličen način, da svoje telo oskrbite z zdravimi hranili in tako poskrbite tako za videz kot za zdravje. Sveže iztisnjen zelenjavni ali sadni sok je za marsikoga nepogrešljiv ob začetku dneva. Zaradi številnih pozitivnih učinkov na telo in zdravje naj redno uživanje svežih sokov postane tudi vaš način življenja. Sveže iztisnjeni sokovi iz sadja in zelenjave so vir hranljivih snovi, ki jih potrebujemo za optimalno zdravje in energijo, povrhu vsega pa so še dobrega okusa.

Mednarodni trendi, spremenjeni v sadne dobrote

Podjetje Rauch ima danes na različnih trgih in v različnih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Srbiji, t. i. Rauch Juice Bar, kjer lahko uporabniki doživijo pravcati "The Craft of Saft". Tu živijo svojo strast do sadja in zelenjave ter pripravljajo okusne shake, smoothieje, sendviče, okusne sokove in še veliko več.

V Rauch Juice Barih lahko dobite najboljše sadne pijače v izbranem mestu in izkusite njihovo strast do sadnih sokov iz prve roke. Ko so odprli Rauch Juice Bare, so imeli v mislih le eno: deliti inovativne, zdrave in unikatne sadne kreacije s svetom. Hitro se odzivajo na svetovne trende in si vedno prizadevajo, da ljudi navdihujejo z zdravim življenjskim slogom.

V Rauch Juice Barih spreminjajo mednarodne trende v sadne dobrote, #thecraftofsaft pa lahko doživite v živo in z vsemi čuti.

Vsak, ki ne živi v bližini Rauch Juice Bara, lahko njihove sadne kreacije dobi v maloprodaji. Linije izdelkov Rauch Juice Bar so dostopne v vseh bolje založenih slovenskih trgovinah.