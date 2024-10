Regionalni spektakel v svetu kave! Tretje mesto je osvojila Slovenka.

Na finalnem regijskem tekmovanju Barcaffè Barista Cup, ki je potekalo 27. septembra v Ljubljani, se je zbralo 12 najboljših barist iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in prvič tudi Bosne in Hercegovine, regija pa je dobila svojega novega najboljšega baristo. V dinamičnem vzdušju izobraževalnega centra Kolinska 1. sta občinstvo in žirija uživala v spretnostih tekmovalcev, od priprave espressa in mlečnega napitka do avtorskih pijač.

Letošnji naziv najboljšega bariste v regiji je prejel Karlo Purić iz Hrvaške, drugo in tretje mesto pa sta pripadla Ivanu Toti, prav tako iz Hrvaške, in Slovenki Evi Bogdan. Poleg naslova si je zmagovalec prislužil tudi denarno nagrado v višini pet tisoč evrov, ekskluzivno izobraževanje Barcaffè espresso barista in specialno izobraževanje praženja kave pri Niku Oroši.

Vsi finalisti so s svojim znanjem in ustvarjalnostjo pokazali, da je svet kave veliko več kot preprosta priprava najljubše pijače.

Ivan Tota, Karlo Purić, Eva Bogdan Foto: Barcaffè

Razburljiva konkurenca in tekmovanje v treh disciplinah

Finalisti so se pomerili v treh ključnih disciplinah: priprava espressa, mlečnega napitka in t. i. signature drinks (napitka v lastni kreaciji), vsaka disciplina pa je zahtevala natančnost, ustvarjalnost in popolno tehnično izvedbo. Strokovna žirija, sestavljena iz vodilnih imen sveta kave, je ocenjevala vse vidike priprave, od tehnike in okusa do predstavitve in splošnega vtisa.

Med finalisti je bilo nekaj najbolj nadarjenih barist iz regije, med drugim predstavniki Slovenije – Eva Bogdan, Jasmin Husić, Toni Ćošić, Hrvaške – Ivan Tota, Karlo Purić, Marko Kovačević, Srbije - Vladimir Mijatović, Marija Erik in Miloš Jeličić in Bosne in Hercegovine – Lejla Krasnić, Hamza Crnica in Faris Čengić.

Vsi so nestrpno čakali na odločitev žirije

Sedemčlansko žirijo so letos sestavljali mednarodno priznani strokovnjaki iz sveta kave, med njimi tudi štiri Barcaffè bariste. Med njimi sta bila Matija Matijaško, nosilec črnega lonca v LAGS, in Aleš Gorenc, državni prvak Slovenije 2022 in nosilec zlatega lonca v LAGS. Tehnični sodnik tekmovanja je bil Marko Podbrežnički, Barcaffe barista trener in lastnik certifikata SCA in LAGS Črni lonec. V žiriji sta se mu pridružila še Filip Lipnik, lastnik Art of Bar Academy, in Peter Ševič, trener z licenco AST, direktor Ljubljana Festivala kave in ustanovitelj vodilne izobraževalne ustanove v Sloveniji Stow Academy, ki izvaja mednarodni izobraževalni program SCA Coffee Diploma System. Glavni sodnik letošnjega tekmovanja je bil Nik Oroši, pionir specialty kave v regiji.

Filip Lipnik, Aleš Gorenc, Peter Ševič in Matija Matijaško Foto: Barcaffè

Vrhunska kakovost za prave ljubitelje kave

Barcaffè še naprej postavlja visoke standarde v industriji HoReCa in uvaja inovacije v regionalnem sektorju kave, pri čemer izstopa nova kava – Java. Ta posebna kava se osredotoča na gostinski sektor in spletni nakup kavnih zrn. S skrbno izbranimi zrni stoodstotne Arabica kave nudi Java vrhunsko izkušnjo pitja kave, ki poudarja polnost arome in visoko kakovost za prave ljubitelje kave.

Voditelja letošnjega dogodka Ula Furlan in Daniel Bilić sta s svojim šarmom in energijo poskrbela za dodaten odmerek navdušenja, občinstvo pa je imelo enkratno priložnost od blizu opazovati najboljše bariste v regiji pri delu.

Ula Furlan in Daniel Bilić Foto: Barcaffè

Barcaffè Barista Cup 2024 je bil pravi festival kave, ki je potrdil visoko stopnjo profesionalnosti in ustvarjalnosti v svetu barist. Z novimi talenti in mednarodno udeležbo je to tekmovanje ponovno dokazalo, da kava združuje ljudi in kulture, hkrati pa najboljšim daje priložnost, da zasijejo.

Naročnik oglasnega sporočila je Barcaffè.