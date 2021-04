Recepti za veliko noč, ki bodo postali del družinske tradicije

Le kdo ne obožuje velikonočnih jedi. Res je, da se vsako leto na obloženi mizi zvrstijo enake dobrote, a prav to je tisto, kar obožujemo okrog tega praznika – družinsko tradicijo, ki prehaja iz roda v rod in spomni na pretekla leta.

Ko se na mizi ob cvetočih šopkih narcis, forzicij, tulipanov in oljčnih vejicah znajdejo pisani pirhi, orehova potica, pečena šunka ali šunka v testu ter hren, lahko končno pozdravimo prihajajočo pomlad, ki jo prinaša velikonočni čas. K tradicionalnim jedem skoraj vsaka družina doda kakšen svoj recept, tako da je nabor jedi vedno bogatejši. Na voljo je toliko izvrstnih možnosti, da je ustvarjanje novih jedi pravi užitek. Priprava jedi je še preprostejša s pravimi kuhinjskimi pripomočki, ki poskrbijo, da je vse opravljeno veliko prej in imamo več časa za uživanje v družbi najdražjih ali pa za ustvarjaje novih in novih receptov.

Komaj čakamo, da boste tudi vi preizkusili nekaj preprostih receptov, ki bodo še polepšali praznične dni, ko imamo končno malce več časa tudi za kuhanje in peko. Po velikonočnem zajtrku, kosilu ali večerji pa hitro na lov za čokoladnimi jajčki ali pisanimi pirhi, ki se skrivajo po travniku za hišo, na sekanje pirhov ali kakšno drugo igro, ki si jo ponavadi privoščimo na ta praznik.

Preden se lotimo pripravljanja hrane, si pripravimo vse kuhinjske pripomočke, kot so kuhinjski robot, ki nam bo močno olajšal delo, kozice, modelčki za piškote in sekljalnik hrane, pekač ter papir za peko.

spletnem tržišču PIAZZ, kjer je na voljo več kot 70 tisoč izdelkov za dom in prosti čas. Veliko izbiro kuhinjskih pripomočkov, aparatov in drugih stvari, ki jih nujno potrebujete za peko, lahko najdete na, kjer je na voljo več kot 70 tisoč izdelkov za dom in prosti čas.

Domači mlečni kruhki za zajtrk ali večerjo

Dišeči in mehki kruhki seveda ne bodo nadomestili klasične orehove potice, bodo pa lepo popestrili praznični zajtrk.

Sestavine:

350 ml mleka

žlička soli

2 žlici sladkorja

30 g masla

500 g moke

5 g kvasa

Priprava:

Vse sestavine skrbno izmerimo. V moki naredimo jamico, vanjo nadrobimo kvas, dodamo sladkor in ščepec moke te prilijemo približno pol decilitra mlačnega mleka. Dobro premešamo, pokrijemo in pustimo vzhajati 15 minut, da kvas malce naraste.

Pomembno: moka, mleko, kvas in maslo naj bodo sobne temperature, da se kvasovke lahko razvijejo in začnejo delovati.

Ko kvasec vzhaja, dodamo maslo, po robu sklede potresemo moko in počasi prilivamo mleko. Od vlažnosti moke je odvisno, koliko mleka bomo potrebovali, zato ne zlijemo kar vsega mleka naenkrat, da testo ne bo premokro. Ne solimo po kvasu, ker sol prepreči delovanje kvasovk.

Testo dobro pregnetemo. Pomagajmo si s kuhinjskim robotom, ki bo to naporno delo opravil namesto nas.

Pokrijemo testo in ga pustimo pol ure vzhajati oziroma počakamo, da naraste na dvojno količino.

Razdelimo testo na 12 kepic in jih oblikujmo v kruhke. Lažje bomo delali z rahlo pomokanimi rokami. Zgornji del kruhkov naj bo gladek, robove zgladimo na spodnjo stran kroglic.

Z oljem namastimo pekač v velikosti približno 20 krat 20 centimetrov. Kroglice testa lepo razporedimo po pekaču. Vmes pustimo malce prostora, ker bodo lepo narasle.

Spet pokrijemo in pustimo pol ure, da še enkrat vzhaja.

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Ko narastejo, jih pečemo 25 minut. Pečene kruhke premažemo z maslom. V pekaču jih pustimo še 20 minut, nato jih postrežemo.

Če bi želeli imeti kruhke za večerjo ob približno 18. uri, jih začnite pripravljati približno ob 15. uri.

Velikonočni sladkorni piškotki

Sestavine:

bombončki, majhna velikonočna jajčka in druga dekoracija za piškote

120 g masla

200 g sladkorja

1 jajce

žlička vaniljevega ekstrakta

260 g moke

četrt žličke sode bikarbone

ščepec soli

2 žlici mleka

kristalni sladkor za "povaljanje" piškotov



Priprava:

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Z električnim mešalnikom ali v kuhinjskem robotu kremasto zmešamo maslo in sladkor. Maslo mora biti na sobni temperaturi. Dodamo jajce in vaniljev ekstrakt ter spet dobro premešamo.

V drugi posodi zmešamo moko, sodo bikarbono in sol. Suho mešanico in mleko postopno dodajamo masleni masi ter dobro premešamo.

Pekač obložimo s papirjem za peko. Oblikujemo piškote, jih povaljamo v kristalnem sladkorju in nežno položimo na pekač.

Pečemo od deset do 12 minut. Samo robovi piškotov morajo biti rahlo rjavkasti. Nekaj minut jih pustimo na pekaču, da se ohladijo, potem pa jih okrasimo. Dokler niso povsem ohlajeni, jih premikajmo previdno, ker so zelo krhki.

Ti piškotki so tudi idealno darilce.

Hrustljavi toast z jajčki

Sestavine:

6 trdo kuhanih jajc oziroma pirhov

6 popečenih rezin kruha ali toasta

skodelica mleka

žlička koruznega škroba

žlička masla

sol in poper

Skuhamo jajčka. Trik za kuhanje jajc: postavimo jih v kozico, zalijemo z vodo, posolimo in zavremo. Ko voda zavre, ugasnemo ogenj, pokrijemo s pokrovko in pustimo jajca še 20 minut v vreli vodi. Odlijemo vod, jajca prelijemo s hladno vodo in jih olupimo.

V skodelici z vilicami dobro premešamo malce mleka s koruznim škrobom. V isto kozico, v kateri smo skuhali jajčka, zlijemo preostanek mleka in mešanico s škrobom, dodamo maslo, sol in poper.

Z metlico ves čas mešamo, dokler se masa ne zgosti, da nastane gladka omaka.

V omako narežemo jajčka in premešamo ter obložimo popečene rezine kruha ali toasta. Obložene kruhke lahko dekoriramo s sesekljanim peteršiljem ali drugimi začimbami.