Sestavine:

(količina za 4 osebe)

- en kilogram kumar

- 0,5 kg krompirja

- 2 čebuli

- česen

- peteršilj

- rdeča paprika

Postopek:

Najprej olupimo kumare in jih naribamo, malo posolimo in pustimo 15 minut, da se nabere voda, nato jih odcedimo. Na olivnem olju prepražimo čebulo in dodamo kumare, nato dodamo spasiran paradižnik, malo sladke paprike, poper, vegeto in peteršilj. Pustimo, da se počasi kuha. Nato olupimo krompir in ga kuhamo kakšnih 20 minut.

Ko je krompir kuhan, ga pretlačimo kot za pire in vročega zmešamo h kumaram. Če je jed pregosta, dodamo vodo od krompirja. Vse skupaj dobro premešamo. Posebej v ponvi pogrejemo ocvirke (samo ocvirke, brez maščobe) in jih dodamo kumaram. Vse skupaj spet dobro premešamo in toplo postrežemo. Zraven ponudimo pohane šnite.