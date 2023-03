Recept: štefani pečenka

Sestavine:

300 g mletega govejega mesa

200 g mletega svinjskega mesa

1 žlica olja

pol srednje velike čebule

1 strok česna

4 jajca

šopek peteršilja

četrt žličke majarona

četrt žličke timijana

pol žličke mlete sladke paprike (oz. po želji)

60 g starega belega kruha

1 dl mleka

0,5 žlička soli

1 ščepec mletega popra

1–2 žlici drobtin (po potrebi)

3 trdo kuhana jajca

0,5 dl jušne osnove ali vode

Postopek:

Tri jajca, ki jih bomo zavili v mesno štruco, trdo skuhamo. Star kruh narežemo na rezine ali koščke. Dodamo ga v posodo in prelijemo z mlekom. Pustimo stati, da se kruh povsem razmoči.

Čebulo in česen olupimo ter ju drobno nasekljamo. Tudi peteršilj drobno nasekljamo. V ponvi segrejemo olje, na katerem posteklenimo nasekljano čebulo. Zadnjo minuto praženja dodamo česen in ko ta zadiši, ponev odstavimo in vsebino ohladimo.

V večjo skledo stresemo mleto meso in mu dodamo razžvrkljano jajce, namočen in očet kruh, peteršilj, popraženo čebulo in česen ter začimbe. Sestavine s čistimi rokami dobro pregnetemo in po potrebi, če je masa preveč mehka, dodamo še malo drobtin.

Mesno maso pustimo nekaj minut počivati. Medtem olupimo trdo kuhana jajca in pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Manjši pekač namastimo z oljem.

Mesno maso položimo na čisto delovno površino (spodaj lahko položimo tudi živilsko folijo) in jo oblikujemo v pravokotnik. Na sredino položimo trdo kuhana jajca in jih prekrijemo z mesno zmesjo. Oblikujemo štruco in jo previdno preložimo v namaščen pekač, v katerega prilijemo vodo ali jušno osnovo.

Štefani pečenko pečemo v ogreti pečici približno eno uro. Zadnjih 5–10 minut peke jo po vrhu premažemo z oljem in pečico nastavimo na funkcijo žara, da se pečenka na vrhu lepo zapeče.

Pečeno pečenko pokrijemo z aluminijasto folijo za 5–10 minut, da se meso uleže, nato pa jo narežemo na debelejše rezine in postrežemo.