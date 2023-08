Sestavine:

250 g riža

0,5 l mleka

2 jabolki

1 žlica masla

5 žlic sladkorja

2 žlici drobtin

1 vaniljev sladkor

1 jajce

ščepec soli

limonina lupina

sladkor v prahu

Postopek:

Najprej zavremo mleko, dodamo sol, maslo in limonino lupino, stresemo riž in kuhamo 15 minut. Medtem penasto stepemo rumenjak, vaniljev sladkor in drobtine. Iz beljaka naredimo sneg.

Ko je riž kuhan, ga ohladimo, primešamo stepen rumenjak in nato še narahlo vmešamo sneg. Polovico mase stresemo v pekač, potresemo naribana jabolka in nato dodamo še drugo polovico mase. Pečemo v pečici najprej deset minut na 200 °C in nato še 15 minut na 170 °C. Ohladimo, posipamo s sladkorjem v prahu in postrežemo.