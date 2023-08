Recept: korenčkova juha

Sestavine:

0,5 kg rdečega korenja

2 krompirja

1 čebula

1 por

3 dl vode

sol

peteršilj

Postopek:

Korenje, krompir, čebulo in por narežemo na kolobarje. Vse skupaj damo v lonec s soljeno vodo in kuhamo do mehkega. Nato zmiksamo s paličnim mešalnikom in kuhamo še nekaj minut. Postrežemo z vejico peteršilja.