Sestavine:

12 g svežega kvasa ali 2 čajni žlički suhega kvasa

350 g navadne bele moke

250 g moke iz pšenice durum (semolina)

340 ml vode sobne temperature

pol čajne žličke sladkorja

1 kuhan krompir

1 čajna žlička soli

3 jedilne žlice olivnega olja

10 češnjevih paradižnikov

črne ali zelene olive

origano

grobo mleta sol

Postopek:

V veliko skledo zlijte polovico vode in vanjo nadrobite kvas ter zmešajte. Dodajte pretlačen krompir, nato prilijte še preostanek vode, olivno olje, sladkor in sol ter dobro premešajte. Dodajte še moko in mesite, dokler testo ne postane gladko in elastično, nato ga prenesite na ravno pomokano površino in ga mesite še slabih deset minut. Nato testo oblikujte v kroglo in ga dajte v skledo, namaščeno z olivnim oljem. Skledo pokrijte s krpo in testo pustite vzhajati okoli tri ure.

Pekač ali veliko litoželezno ponev, če jo imate, obilno namastite z olivnim oljem. Testo raztegnite do robov pekača oziroma ponve ter znova pokrijte in pustite vzhajati še 30 minut. Pečico medtem segrejte na 250 stopinj Celzija.

Po drugem vzhajanju testo namažite z olivnim oljem, nanj zložite češnjeve paradižnike, ki jih pred tem v dlani stisnite, da iz njih priteče sok, nato v testo rahlo vtisnite še olive. Potresite s soljo in origanom ter pecite okoli 20 minut.