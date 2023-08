Recept: borovničev zavitek

Sestavine:

Za vlečeno testo

180 g moke

7 g repičnega olja

120 g radenske

0,08 g soli

Za nadev

100 g kisle smetane

100 g sladke smetane

1 jajce

70 g sladkorja

0,05 g mletega cimeta

pol kilograma borovnic, zmešanih s 100 g sladkorja

Za premaz

20 g sladke smetane

80 g kisle smetane

40 g stopljenega masla

Sestavine za testo pregnetite v posodi, nato testo zavijte v folijo za živila in ga pustite eno uro počivati v hladilniku. Na mizi, pultu ali drugi večji površini razgrnite bombažni prt in ga pomokajte. Na njem testo najprej razvaljajte, nato pa ga z rokami čim bolj tanko razvlecite.

Zmešajte vse sestavine za nadev razen sladkanih borovnic in razmažite po celotnem vlečenem testu, nato pa potresite še z borovnicami, zmešanimi s sladkorjem. Zavitek zvijte in položite v pomaščen pekač ter ga premažite z mešanico sladke in kisle smetane ter stopljenega masla. Zavitek 20 minut pecite pri 220 stopinjah Celzija, nato deset minut pri 180 stopinjah Celzija in še 15 minut pri 250 stopinjah Celzija. Ko ga vzamete iz pečice in je še vroč, ga še enkrat premažite z mešanico smetane in masla kot pred peko.