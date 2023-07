Sestavine:

- večja posodica svežih borovnic

- lonček mangovega veganskega jogurta

- žlica kurkume

- nekaj listov sveže bazilike

Postopek:

Borovnice operemo, odcedimo in jih damo v večji stekleni kozarec ali skledo. Nato čez borovnice polijemo lonček mangovega veganskega jogurta in po vrhu potresemo kurkumo. Za piko na i po vrhu zložimo aromatične liste sveže bazilike, vzamemo žlico in brez slabe vesti uživamo v sladkanju. Da bo sladica v tej vročini še bolj osvežilna, vzemite borovnice in jogurt iz hladilnika.