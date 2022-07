Prijetno presenečenje v gorah

Odnose s prijatelji je treba negovati in kaj je lepšega kot druženje ob klepetu? Sproščeni, dolgi dnevi so kot nalašč za druženje s prijatelji. Presenetite prijatelje s piknikom, kar tako, spontano, brez razloga in dolgih priprav. Kam se boste odpravili? Naš predlog so odprt ogenj, sproščena družba in ohlajena pijača. Pripravite si piknik ob hladnem zavetju reke, s čudovitim razgledom na gore, pri tem pa ne pozabite na kozarec ajvarja, vložene paprike in odličnega namaza , saj se za prijatelje izbere le najboljše.

In katera piknik dobrota je vaša najljubša? Sodelujte v nagradni igri in morda boste prav vi srečni nagrajenec, ki bo prejel paket piknik dobrot Droga in piknik nahrbtnik. Označite svojo najljubšo piknik dobroto in se potegujte za uporabno nagrado.

Za okusne trenutke ob najboljši družbi

Na pikniku je najpomembnejša dobra družba. In ker bodo zanjo poskrbeli vaši prijatelji, si ne belite glave s pretirano organizacijo. Raje se odločite za spontan piknik v naravi, na katerem boste brez odvečnega stresa uživali ob toplih sončnih žarkih, dobri hrani in pijači ter skupaj s prijatelji in družino ustvarjali najlepše spomine. Sprostite se in s seboj vzemite le najnujnejše. Spoznali boste, da za prijetno vzdušje ne potrebujete veliko. Da pa bodo vaše priprave še bolj sproščene, smo preverili, česa resnično ne smete pozabiti doma.

Ko ste zunaj, v naravi, daleč od domače kuhinje, morda celo v gorah ali ob morju, se zagotovo ne boste vrnili po odpirač za vino, če ga boste pozabili doma. Zato še pred odhodom poskrbite, da boste s seboj resnično vzeli vse, kar boste potrebovali, da se boste lahko posvetili druženju.

1. Med osnovne pripomočke piknika zagotovo spada Drogin ajvar

Piknik ni piknik brez prave hrane in pijače. Spakirajte takšno hrano, ki bo teknila zbrani družbi. Vsekakor pa je nujni spremljevalec vsakega piknika ajvar. K pečeni hrani se odlično prileže tudi vložena paprika, na kruhu pa namaz s papriko, ki bo poskrbel za prijetno osvežitev ob visokih temperaturah.

Žar brez ajvarja ni pravi žar Nepogrešljiv spremljevalec poletnih druženj je zagotovo Drogin ajvar. Bližnjevzhodna poslastica ustvari kulinarično doživetje, ki nariše nasmeh na obraz in pikniku doda poseben čar. Ajvar iz rdeče paprike z dosti suhe snovi, mlete, pražene, brez kakršnihkoli zelenjavnih dodatkov. Edinstvena receptura, ki prepriča tako male kot velike gurmane. Svežino in polnost okusa v kozarcu zadržijo pravilni postopki vlaganja brez dodanih konzervansov. Manjši kozarčki so primerni za butična druženja – piknike v krogu najbližjih. Če pa imate v mislih večjo zabavo s pisano družbo, posezite po večjem pakiranju. Pri Drogi so pripravili tudi tako velik kozarec, da bo zagotovo dočakal konec druženja. Drogin ajvar je na voljo kot: nepekoči ajvar , ki se najpogosteje uporablja kot priloga jedem z žara, na kruhu ali na žlico. Je nepogrešljiv del piknika, saj bodo v njem uživali tako majhni kot veliki. Bogati, domači okusi, ki združujejo.

, ki se najpogosteje uporablja kot priloga jedem z žara, na kruhu ali na žlico. Je nepogrešljiv del piknika, saj bodo v njem uživali tako majhni kot veliki. Bogati, domači okusi, ki združujejo. rahlo pekoči ajvar sočne sladke rdeče paprike, ki vsebuje pekoče feferone, ki dodajo osnovnemu okusu še "uščip". Ustvarjen je za tiste, ki prisegajo na močnejše okuse.

Hrano in pijačo spakirajte v primerno ohlajene hladilne skrinje, ki bodo izdelke obvarovale pred zunanjo vročino. Za toplotno obdelavo hrane boste seveda potrebovali žar. Vzemite žar, ki ga boste lahko prinesli s seboj, lahko pa seveda vzamete le rešetko za žar in hrano spečete kar nad ognjem. V vsakem primeru ne pozabite poskrbeti za požarno varnost. Pri načrtovanju piknika bodite vedno pozorni na izbiro lokacije. Če boste kurili ogenj, preverite, ali je to na izbranem območju ter v predvidenem terminu sploh dovoljeno.

V naravi lahko skoraj vedno najdete kakšno sedišče v obliki skale, kamna, debla ali drugega naravnega materiala. Če si želite udobnejšega sedenja, pa lahko s seboj vedno vzamete stole ali podloge za piknik.

Ponavadi hrane in pijače, med katerimi ne smejo manjkati priljubljene kulinarične dobrote, kot je Drogin ajvar, nihče ne pozabi doma. Drugače pa je pri priboru. Razmislite, kaj od pribora boste potrebovali – lahko prinesete domačega ali takšnega za enkratno uporabo, ki pa naj bo ekološki. Ne pozabite niti na prtičke, robčke ter nož in desko za rezanje.

Obvezna oprema vsakega piknika: ajvar Ajvar je postal nepogrešljiv spremljevalec vrtnih zabav, piknikov in mesnih dobrot z žara. Odlikujeta ga svežina in polnost okusa. Poskusite tudi Drogino vloženo papriko. V Drogi pod pokrovčke kozarcev vlagajo žlahtne paradižnikove paprike, ki bodo razvajale vaše brbončice. Za vse ljubitelje namazov pa na piknik vzemite tudi Drogin namaz s papriko. Paprike spadajo med živila, ki so najboljši vir vitamina C. Namaz s papriko Droga je izbrana kombinacija rumene in rdeče sočne paprike ter čebule. Za žlahten okus pa ji je dodana še gorčica. Namaz s papriko pa lahko uporabite tudi kot dodatek k številnim jedem z žara, celo kot prilogo k rižu ali krompirju, dodate pa ga lahko tudi k različnim omakam. Pri uporabi namaza s papriko se prepustite svojim čutom in ustvarjalnosti.

2. Malenkosti, ki naredijo popolno vzdušje

Tehnološki pripomočki so danes postali nepogrešljiv del našega vsakdana. Vzemite s seboj prenosni zvočnik in si zavrtite najljubšo glasbo.

Če ste dovzetni za pike komarjev in drugih insektov, ne pozabite na repelent proti komarjem in klopom. Kot gostitelj piknika poskrbite, da boste tovrstnih razpršil imeli s seboj dovolj, saj bo večina najverjetneje prišla brez, zagotovo pa si ne želite, da bi bil to razlog za prezgodnji odhod vaših prijateljev. Poleg repelentov pa vam bo čez dan še kako prišla prav tudi sončna krema, ki vas bo obvarovala pred neizprosnimi sočnimi žarki. Tudi tukaj velja, da je vzemite s seboj dovolj za celotno družbo.

Čeprav so majhni in redkeje uporabljeni pripomočki, sta na pikniku vseeno nepogrešljiva vžigalnik in odpirač za steklenice. Kaj hitro se lahko zgodi, da ju pozabite doma, zato si ju le zapišite na seznam pripomočkov, ki jih boste vzeli s seboj.

Ob vsakem obisku narave je to treba za seboj pustit takšno, kot smo jo našli. Odpadki zagotovo ne spadajo v naravo. Zato s seboj na piknik prinesite tudi vreče za odpadke. Pred odhodom dobro preglejte okolico in poberite vse odpadke.