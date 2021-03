Preproste spomladanske jedi: mini burgerji v treh okusih

Spomladi si želimo več lahke hrane, zato so vegetarijanski burgerji kot nalašč za vse, ki želijo uživati v okusni hrani, ki ne zahteva dolgih priprav.

Vegetarijanski mini burgerji, ki so primerni tudi za vegane, so novost, ki bo razveselila vse ljubitelje zelenjavnih jedi, pa tudi otroci bodo nad njihovim okusom, strukturo in hrustljavostjo naravnost navdušeni. Zakaj jih ne bi ponudili najmlajšim tudi za kakšna praznovanja ali pa kar tako, da malo popestrite družinske jedilnike.

Priprava hranljivih in slastnih kosil z vegetarijanskimi burgerji je tako hitra, da bodo te male dobrote večkrat pristale na vaših krožnikih, tudi če niste zapriseženi vegetarijanci. Narejeni so v treh različnih okusih in prav vsak vas bo popolnoma očaral.

Foto: Getty Images

Preizkusite nove mini vegetarijanske burgerje Veggie nuggets v sodobnih okusih ajda & sončnična semena, cvetača & curry ter brokoli & čičerika.

Brokoli in čičerika se odlično dopolnjujeta: čičerika prispeva oreškast okus, brokoli pa svežino. Ajda in sončnična semena imajo posebno poslanstvo: ajda nas očara s svojim bogatim okusom, sončnična semena pa s hrustljavostjo. Tretji par, cvetača in curry, pa sta skoraj nerazdružljiva, saj curry iz cvetače naredi pravo orientalsko kraljico, zato ju tudi v Indiji velikokrat kombinirajo pri najbolj značilnih jedeh.

Ob nakupu super posodica Ob nakupu treh katerihkoli zamrznjenih in hlajenih izdelkov Žito prejmete Eko posodo za kosilo na poti. Nagrajevanje nakupa poteka do 31. 3. 2021, podelili pa bodo 3.000 posod.

Recepti za hitre malice, okusna kosila ali rojstnodnevna praznovanja

Foto: Getty Images

Če si zaželite malce eksotike ali slovenske klasike – vse to lahko poiščete v novih zamrznjenih vegetarijanskih burgerjih, ki so kot nalašč za hitra spomladanska kosila, v času, ko moramo biti sami svoji kuharji.

Mini burgerji z Veggie nuggets cvetača & curry

Količina: 15−20 mini burgerjev, čas priprave: 60 minut

Sestavine za bombetke:

300 g moke

200 ml mlačne vode

pol zavojčka suhega kvasa

pol žličke soli

2 žlici olivnega olja

2 žlički curryja v prahu

50 ml rastlinskega napitka

dve žlici sezamovih semen

Ostale sestavine:

zelena solata

humus z rdečo peso

čebula

Priprava:

BOMBETKE: Moko presejemo v skledo mešalnika. Dodamo polovico zavojčka suhega kvasa in prilijemo 200 ml mlačne vode. Dodamo še dve žlički curryja v prahu, dve žlici olivnega olja in pol žličke soli. Testo dobro pregnetemo. Z električnim mešalnikom ga gnetemo 10 minut. Testo prestavimo v skledo, ga pokrijemo in pustimo vzhajati toliko časa, da se volumen testa podvoji, približno pol ure. Ko je testo vzhajalo, začnemo oblikovanje bombetk. Oblikujemo 30 g težke kroglice testa in jih postavimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Bombetke pokrijemo in pustimo vzhajati še 20 minut.

Vmes segrejemo pečico na 180 stopinj Celzija.

Zgornje dele vzhajanih bombetk premažemo z malo rastlinskega napitka in po vrhu posujemo sezamova semena. Prestavimo v pečico na srednjo višino in pečemo 10 minut.

NADEV: Vmes pripravimo nadev za burgerje. Veggie nuggetse popražimo v ponvi, solato operemo, posušimo ter natrgamo na manjše lističe, čebulo pa narežemo na zelo tanke rezine.

Pečene bombetke vzamemo iz pečice in jih pokrijemo s krpo, da bodo mehke. Pustimo jih pokrite 10 minut. Bombetke prerežemo, jih namažemo s humusom z rdečo peso, dodamo veggie nugget, solato, čebulo in sestavimo mini burgerje.

Wrap z Veggie nuggets brokoli & čičeriko

Količina: 4 porcije, čas priprave: 25 minut

Sestavine:

4 pšenične ali koruzne tortilje

100 g belega zelja

ena večja rdeča paprika

50 g redkvic

omaka guacamole

Priprava:

Zelje operemo in narežemo na čim bolj tanke rezine. Papriko narežemo na tanke trakove. Redkvice narežemo na tanke rezine.

V ponvi segrejemo nekaj olja in prepražimo Veggie nuggets brokoli & čičerika. Pripravimo 4 tortilje in nanje namažemo do dve žlici omake guacamole. Dodamo zelenjavo, na to pa položimo tri Veggie nuggetse, za vsako tortiljo.

Tortilje nato zavijemo v t. i. "wrap" in jih postrežemo. Vsako tortiljo lahko narežemo na več rezin.

Solata z Veggie nuggets ajda & sončnična semena

Količina: 4 porcije, čas priprave: 20 minut

Sestavine za solato:

200 g zelene solate

en večji korenček

150 g češnjevih paradižnikov

čili in sol po okusu

Sestavine za omako:

120 ml veganske majoneze

2 žlici kečapa

2 žlici limoninega soka

žlička sladkorja

2 žlici drobno nasekljanih kumaric

sol in poper

Priprava:

OMAKA: V skodelici zmešamo vegansko majonezo, kečap, limonin sok, sladkor, drobno nasekljane kumarice ter sol in poper po okusu. Operemo in natrgamo 200 g zelene solate, ki jo damo v solatno skledo. Dodamo na tanke rezine narezan korenček in češnjev paradižnik, narezan na četrtinke. Vse premešamo.

V ponvi segrejemo olje in prepražimo Veggie nuggets ajda & sončnična semena. Solato prelijemo z omako, premešamo in dodamo še Veggie nuggetse. Vse skupaj še posujemo s čilijem in soljo ter postrežemo.