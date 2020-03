Predstavljamo sedem hitrih obrokov, ki ne vzbujajo slabe vesti

Oglasno sporočilo

Odkrij zelenjavne namaze Argeta, ki so na voljo v sedmih različnih okusih in pripravljeni, da popestrijo tvoj jedilnik!

Trenutki, ko te lakota nenapovedano pograbi, hladilnika ali domače kuhinje pa ni nikjer v bližini, naj te ne skrbijo več. Spoznaj sedem pisanih in živahnih zelenjavnih kozarčkov, ki bodo zagotovo potešili tvojo lakoto in navdušili vse brbončice.

Hitro se hitro pozna

Hitri obroki že od nekdaj rešujejo naše potrebe po potešitvi nenadnega izbruha lakote. Čeprav se nekje globoko v sebi že od nekdaj zavedamo negativnih lastnosti, ki jih prinaša hitra hrana, se okusu in užitkom ob ugrizih težko upremo. Z diplomirano dietetičarko Tanjo Črešnovar smo se pogovarjali o vseh negativnih učinkih, ki jih našemu telesu in zmogljivostim pusti tak hiter nezdrav obrok.

"Nezdrave prehranske izbire, kot so burek, pica, kebab, rogljiček, vsebujejo velik delež nasičenih maščob, soli in zelo malo koristnih hranil, kar na dolgi rok vodi v nastanek debelosti, srčno-žilnih obolenj ter drugih bolezenskih stanj. Po takšnem energijsko bogatem in hranilno revnem obroku, ki je zelo obremenjujoč za naše telo, se počutimo utrujeni, zaspani in brez volje za delo."

Pred časom smo odkrili super rešitev za trenutke, ko te nenapovedano zagrabi lakota. Argeta je razvila zelenjavne namaze, ki so postali pravi hit. Pripravljeni so na osnovi čičerike in s skrbno izbrano zelenjavo ter še bolj presenetljivimi kombinacijami okusov. Tudi v naši redakciji smo jih poskusili in moramo reči, no, napisati, da je to točno to, kar smo iskali. Sedem pisanih kozarčkov, sedem presenetljivih okusov in nešteto možnosti za uživanje. Zelenjavni namazi Argeta so polnega okusa in predstavljajo pomemben vir vlaknin, ki jih telo še kako potrebuje. Z njimi lahko nadomestiš celoten obrok. Tudi kosilo. Tu je tvoja priložnost, da poskusiš nekaj drugačnega in povsem zelenjavnega.

"Temelj zdravega prehranjevanja je vsekakor pestra, raznolika in uravnotežena prehrana. S pestrostjo in raznolikostjo živil ter mavrico barv na krožniku svojemu telesu zagotovimo vse potrebne hranilne snovi, ki jih potrebuje za nemoteno delovanje. Poleg beljakovin, nenasičenih maščob, vitaminov in mineralov so pomembni tudi kakovostni ogljikovi hidrati, kamor prištevamo tudi prehranske vlaknine. Te podaljšajo sitost, izboljšajo prebavo, krepijo imunski sistem, znižujejo sladkor in maščobe v krvi."

Mnogi verjamejo, da so izdelki v hladilnikih bolj sveži, bolj naravni in imajo manj umetnih snovi. Naj ti povemo, da ni vedno tako. Zelenjavnih namazov Argeta namreč ni mogoče najti v hladilnikih, ampak so na navadnih policah, kjer s svojimi živahnimi barvami ustvarjajo prekrasno kuliso. A nikar ne skrbi. Čeprav niso v hladilniku, to ne pomeni, da so umetni. Ravno nasprotno. Pripravljeni so na osnovi čičerike in z veliko izbrane zelenjave. Ne vsebujejo umetnih konzervansov, ampak povsem naraven limonin sok, ki lahko odigra enako vlogo.

"S konzerviranjem živil upočasnimo razvoj mikroorganizmov in tako preprečimo kvarljivost živila ter podaljšamo njegovo obstojnost. Konzervansi, ki so v večini izdelkov na trgovskih policah, so proizvedeni industrijsko in jih uvrščamo med aditive. Alternativa industrijsko proizvedenim konzervansom so naravne snovi, kot je limonin sok, ki je bogat z vitaminom C. Z njegovo prisotnostjo ohranjamo svežino, barvo in druge senzorične lastnosti izdelka."

Bodi brez skrbi! Zelenjavni namazi Argeta so pripravljeni na prav poseben način. Namazi namreč ne vsebujejo umetnih konzervansov, umetnih ojačevalcev arome, umetnih barvil in glutena, zato so primerni za vse. Tako za vegane kot za mesojedce in občasne ljubitelje zelenjave. Klikni tukaj in odkrij svoj najljubši okus.

