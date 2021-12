Prazniki z retro pridihom: skuhajte čokoladni liker

Čokoladni liker ima nekoliko staromoden prizvok. Spomnimo se, da so ga rade kuhale mame in babice in v nekih bolj sproščenih časih so se ga veselili tudi otroci, ker so smeli vanj pomočiti prst in ga oblizati. Seveda nikakor ne priporočamo, da svojim otrokom ponujate alkoholne pijače – čokoladni liker naj bo za odrasle, mladini raje nalijte vročo čokolado.

Domači čokoladni liker je priročna pijača za praznične dni, ko se poveča število obiskov, tudi nenapovedanih, ki jim morate na hitro nekaj postaviti na mizo. Če ga nalijete v okrasne stekleničke, pa je tudi privlačno darilo.

Predstavljamo ga v dveh različicah – pri gostejši uporabite čokoladni puding, osnovna je brez njega.

Čokoladni liker

1 liter mleka Foto: Pexels

0,5 litra ruma

1 kilogram sladkorja

300 gramov kakava ali čokolade v prahu (odvisno od okusa, kakav malce zagreni)

V posodo stresite kakav oziroma čokolado in prilijte toliko mleka, da lahko zmešate gladko maso brez grudic. V preostalo mleko stresite sladkor in ga zavrite. Prilijte čokoladno zmes in ob neprestanem mešanju kuhajte na zmernem ognju okoli 20 minut oziroma dokler se zmes rahlo ne zgosti. Odstavite z ognja, prilijte rum in dobro premešajte. Še vroč liker nalijte v steklenice. Ko se ohladi, steklenice zamašite in postavite v hladilnik.

Čokoladni liker s pudingom

1 liter mleka Foto: Pexels

0,5 litra ruma

1 kilogram sladkorja

200 gramov kakava ali čokolade v prahu

2 vrečki čokoladnega pudinga

V posodi zmešajte puding, kakav oziroma čokolado in štiri žlice sladkorja. Prilijte toliko mleka, da lahko iz sestavin zmešate gladko maso. Preostanek mleka in sladkorja zavrite, prilijte čokoladno zmes in ob neprestanem mešanju kuhajte na zmernem ognju približno pet minut oziroma dokler ni masa gosta in gladka. Odstavite z ognja, prilijte rum in dobro premešajte. Še vroč liker nalijte v steklenice. Ko se ohladi, steklenice zamašite in postavite v hladilnik.

Različice oziroma izboljšave

Namesto čokolade oziroma kakava v prahu lahko uporabite kakovostno čokolado z visokim deležem kakava. V tem primeru čokolado najprej stopite v vodni kopeli ali v malo mleka, potem pa kot v zgornjih receptih čokolado prilijte preostalemu mleku, ki ste ga zavreli skupaj s sladkorjem.

Količino sladkorja lahko glede na okus zmanjšate, tudi za polovico.

Čokoladni liker je zelo hvaležen podvig za eksperimentiranje z dodatnimi okusi. Del sladkorja lahko nadomestite z vaniljevim sladkorjem ali pa dodate vaniljev ekstrakt, zanimiv je tudi dodatek arome lešnikov ali mandljev.

Če vam je všeč rahel priokus po kavi, čokoladi oziroma kakavu, dodajte dve ali tri žličke instant kave.

Del ruma lahko nadomestite tudi s kakšnim drugim žganjem.

Shranjevanje

Domači čokoladni liker običajno nima priložnosti, da bi se pokvaril, ker ga že kmalu zmanjka in je čas za novo kuho. Če ste eden redkih zmernežev, pa ga lahko v hladilniku hranite vsaj en mesec, odvisno od vsebnosti alkohola – če ste uporabili močnejši rum oziroma žganje in veliko sladkorja, bo zdržal še dlje. Če boste opazili, da so se sestavine začele ločevati, steklenico pretresite ali pa vsebino precedite.

