Potica Velikonočka iz Pekarne Strnad

Bliža se čas velikonočnih praznikov, ko poleg preostalih dobrot pri nedeljskem zajtrku ne sme manjkati potica. Najbolj znana in razširjena je slovenska orehova potica, seveda pa poznamo več vrst potice oziroma različne nadeve, po katerem potica dobi ime, na primer pehtranova potica, makova potica, skutina potica … Zelo priljubljena postaja tudi potratna potica.

Orehova potica iz Pekarne Strnad.

Najbolje prodajana potica v Pekarni Strnad je OREHOVA POTICA.

NAPOTKI ZA PEKO DOBRE OREHOVE POTICE Orehova potica iz Pekarne Strnad. Pri peki potice je pomembno, da imamo dobre in domače sestavine: orehe,

jajca iz proste reje,

moko,

maslo,

sol in sladkor (trsni ali kokosov sladkor),

limonino lupinico iz biološke pridelave,

rum in rozine po želji,

mleko (lahko uporabimo tudi rastlinsko, npr. mandljevo mleko).

Pehtranova potica iz Pekarne Strnad se peče po naročilu.

Testo naj bo lepo vzhajano in mehko. Ko pripravljamo nadev, pazimo, da ni preredek, ker potem lahko nastanejo luknje. Temperatura testa in nadeva naj bo sobna, da boste lahko lepo razmazali nadev in nato čvrsto zavili potico.

Preden jo postavite v pečico, jo malo prepikajte z leseno palčko, da vam skorja ne bo odstopala.

Dober tek

Potratna potica iz Pekarne Strnad se prav tako peče po naročilu.

NOVOST – po naročilu spečemo tudi pirino orehovo potico sladkano s sukrinom, ki je primerna tudi za diabetike!

