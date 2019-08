Poletna kulinarična doživetja v gourmet restavraciji Sophia hotela Kempinski Palace Portorož

Oglasno sporočilo

Romb z ingverjem in meto, kremna juha iz vongol, bizonov file ali pa jastog s korenčkovim pirejem: Kempinski Palace Portorož vabi na poletna kulinarična doživetja v svoji gourmet restavraciji Sophia z nepozabnim poletnim menijem.

Vodja kuhinje restavracije Sophia, Primorec Marjo Povšnar, je s svojo ekipo pričaral vrhunske kulinarične kreacije, ki predstavljajo mešanico tradicionalnih dobrot Mediterana ter lokalnih specialitet Istre, v kombinaciji z mednarodnimi okusi in edinstveno predstavitvijo.

Na razpolago sta dva degustacijska menija. Prva izbira je 5-hodni meni, poimenovan Pomorščakova pojedina za 65 evrov na osebo, ki predstavlja lokalne okuse skozi jedi, kot so tatar kozic, njoki s škampi in tartufovo peno ter romb z bučkinim pirejem, rukolo in limetinimi mehurčki. Druga izbira pa je chefov degustacijski meni za 85 evrov s šestimi hodi. Degustacijski meni vsebuje najljubšo jed chefa, ki pa je sicer na meniju ni mogoče najti: taglioline s tartufi.

Za nepozabno izkušnjo poleg hrane poskrbijo tudi prijetno vzdušje, vinska spremljava ter edinstvenost ambienta restavracije Sophia in zgodovinskega parka.

Oglejte si celoten poletni meni tukaj. Oglejte si poletne dogodke v restavraciji Sophia na povezavi tukaj. Rezervacije na: 05 692 7000 ali reception.portoroz@kempinski.com

Naročnik oglasne vsebine je HOTEL PALACE PORTOROŽ D.O.O.