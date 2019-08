Poleg vinske karte boste ob hrani prejeli tudi vodno #video

Navadno smo takšnih prizorov vajeni pri pokuševalcih vina. Ampak to ni navaden sommelier, to je vodni sommelier, ki prihaja iz Južne Koreje. Povedal nam je, na katere tri stvari je pozoren pri analiziranju kozarca vode. "Najprej izgled, vonj in pH. Gledano na splošno, dobra voda nima vonja, najboljša je tista, ki ne diši in ne smrdi," je dejal.

Katera slovenska voda je najboljša

Korejski strokovnjak je tudi ocenil, katera slovenska voda, ki so jo poslali k njemu v analizo, je najboljša. In rezultati? "Letos je bila izbrana voda iz Kamniško-Savinjskih Alp, z izvirov Podlebelca, po strokovni oceni vodnega sommelierja, lani pa jo je izbralo občinstvo v Bohinju, na Jesenicah in v Laškem," je pojasnil Marko Gajić iz Blejskega vodnega festivala.

Vodno karto bodo priložili k hrani

V pripravi so tudi že vodne karte, ki vam jih bodo v nekaterih slovenskih restavracijah priložili k vinski. Že letos se bodo v Sloveniji lahko izobrazili prvi doma šolani sommelierji, znanje bo na njih prenašal južnokorejski sommelier. "In tako bo lahko gostinec svetoval, katera voda se prileže k testeninam, katera je boljša za rdeče meso," je dejal Gajić.

Vodo vam bodo priporočili glede na vaše počutje

Vodni sommelier vam bo lahko priporočal tudi kozarec glede na vaše počutje. Nekatere sestavine v kozarcu vode namreč lahko blagodejno vplivajo na vaše srce, kožo in drugo, je še povedal južnokorejski strokovnjak.