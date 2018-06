Pijače, ki jih vedno pijemo v paru

Vedno bolj nas zanima, kaj je v naši hrani in pijači. Tisto, kar zaužijemo, vpliva na naše počutje, ki mora biti v vsakem trenutku v top formi. Aktiven življenjski slog, ki ne dopušča sklepanja kompromisov, od nas zahteva, da smo pozorni, kaj imamo na krožniku in kozarcu.

Sodoben življenjski tempo in trenutki, ki jih imamo na razpolago za sproščeno uživanje v družbi prijateljev in družine ter za polnjenje baterij, so tako skopi, da moramo z vso pozornostjo poskrbeti, da jih bomo užili v polni meri. To pomeni tudi, da moramo čuječe izbrati, kako in s čim bomo postregli sebi in svojim najdražjim.

Sicer prisegamo na dobre, okusne in preizkušene stvari, a ker smo radi kreativni tudi pri hrani in pijači, si želimo tudi malce eksperimentiranja v okusih. Dolgčas res ni na našem dnevnem redu.

Prav zato se povsod po svetu pojavljajo novi trendi sestavljanja prehranskih konceptov. Trendsetterji so postali dobesedno obsedeni z zelenjavo. Z razlogom. Zelenjava v našo prehrano in napitke vnaša raznolikost, dobrodošel moment presenečenja zaradi pestrosti okusov, hkrati pa nas rahločutno povezuje s predniki. Saj veste, kako velik come-back doživljajo stare zelenjavne sorte, ki smo jih že zdavnaj nehali saditi.

Zelenjava v pijačah

Najnovejši koncept napitkov, ki osvaja vse, ki iščejo nekaj drugačnega, je koncept Fruit&Veggie, to je združevanje na videz nezdružljivih sestavin v pijačah.

Sadje in zelenjava sta postala najboljši par. Pojavljata se v družbi prijateljev, ki prisegajo na odprtost in kreativnost na vsakem koraku.

Gre za negazirane pijače z visokim deležem sadja in zelenjave, ki vsebujejo manj sladkorja kot primerljive sadne pijače v celotni kategoriji. Tako se k jagodi, banani in robidnici lahko prikrade gospodovalna rdeča pesa, mangu, jabolku in banani pa slasten korenček.

Kombinacija, ki razburka

Prvo inovativno kombinacijo lahko ponudimo h krepkejšim prigrizkom, ki bodo prenesli močnejše okuse, medtem ko drugo lahko ponudimo k nežnim sadnim solatam in sladicam.

Nepričakovane kombinacije, s katerimi bomo začinili poletno zabavo, bodo razburkale našo domišljijo in nas v mislih ponesle v druge kraje.

Fruit&Veggie pijače nam tudi pomagajo poskrbeti za pestrost okusov, ko nam primanjkuje časa zase in ko si zaželimo uživati v bogastvu okusov in sveže energije.