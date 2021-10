Penina Untouched by Light Radgonskih goric prejela najvišje nacionalno priznanje za inovacije

Oglasno sporočilo

V torek, 12. oktobra 2021, je v Ljubljani na dogodku Dan inovativnosti 2021 Gospodarska zbornica Slovenije Radgonskim goricam in njihovi penini Untouched by Light podelila najvišje, zlato nacionalno priznanje za inovativnost.

Izmed 207 inovacij, ki so letos kandidirale na razpisih regionalnih gospodarskih zbornic, se je na nacionalnem nivoju za najvišja nacionalna priznanja GZS za inovacije potegovalo 41 najboljših zlatih regionalnih inovacij, od katerih jih je le devet doseglo sam vrh. Pri tem je Untouched by Light prva inovacija v Sloveniji s področja živilstva, ki je prejela omenjeno priznanje.

Priznanje prihaja ob pravem času, ko z veseljem oznanjamo, da je od 1. oktobra 2021 dalje penina Untouched by Light ponovno na voljo!

Po uspešnem lansiranju prvega letnika 2016 1. oktobra lansko leto, je bilo namreč prvih dva tisoč steklenic sredi letošnjega poletja razprodanih! Čakanje na sprostitev novih dva tisoč steklenic Untouched by Lighta na tržišče se je tako končalo in prvo steklenico novega letnika 2017 je, tako kot lansko leto, prvi poskusil Pierre-Yves Bournérias, strokovnjak z Enološkega inštituta v Šampanji, ki opisuje:

"Barva je intenzivno zlata, mehurčki izredno majhni. Na nosu je penina bogata in vabljiva, z razvitimi notami zrelega rumenega in belega sadja, kot so breskev, hruška, kanček manga ... Zelo zapeljiva. Prvi vtis v ustih pa je popolna svežina, z živahnimi notami agrumov. Potem počasi sledita kremnost in nežnost, k čemur le še pripomorejo zelo nežni in delikatni mehurčki, kar prispeva k lepi zaokroženosti te penine. Pookus je dolg, a se v njem še vedno čuti svežina s trohico mineralnosti. Usta ostajajo neučakana po nadaljnjem požirku!"

"Kot njena predhodnica je tudi ta penina bila v celotnem procesu proizvodnje, od trgatve do pakiranja, pridelana v temi. Tako smo dejansko nadaljevali izziv, ki smo ga podkrepili s pridobljeno izkušnjo in znanjem prejšnjega letnika penine Untouched by Light. Prva degustacija te penine prejšnjega letnika je bila povezana z nekim negotovim pričakovanjem in določeno mero strahu. Z njo smo postavili visok kriterij kakovosti, saj je požela ogromno pozitivnih kritik. Z navdušenjem lahko potrdim, da je penina Untouched by Light letnik 2017 dosegla vsa moja pričakovanja!" dodaja enologinja Radgonskih goric in ustvarjalka penine Untouched by Light Klavdija Topolovec Špur.

Da je penina dosegla in presegla tudi pričakovanja javnosti, pričajo tako razprodan prvi letnik kot tudi številne, v letu dni prejete nagrade: za vsebino srebrni Decanter in zlati Glass of Bubbly, za oblikovanje in dizajn pa nagrade Red Dot, Art Directors Club New York in bronasti kanski lev. K slednjim lahko prištejemo še eno, čisto sveže pridobljeno nagrado za dizajn, in sicer nagrado Cresta. Gre za mednarodno nagrajevanje, katerega namen je priznati visoke standarde ustvarjalnih dosežkov v mednarodni industriji oglaševanja, digitalnega oblikovanja in tržnih komunikacij. Izbor nagrajencev poteka po alternativnem postopku ocenjevanja in na podlagi rigoroznih meril.

Penina Untouched by Light letnik 2017 je na voljo v Domu penine v Gornji Radgoni ali na spletni strani www.untouchedbylight.com.

Osebna izkaznica penine Untouched by Light:

Untouched by Light je prvo peneče vino na svetu, ki se proizvaja, prodaja in okuša v popolni temi. Ideja se je porodila kot odgovor na znanstvene raziskave, ki potrjujejo negativen vpliv svetlobe na vinske arome, posebej pri penečih vinih. O novem proizvodu so poročali mediji z vsega sveta, kar je vplivalo na povečanje interesa mednarodne javnosti in popolno odprodajo celotne omejene količine dva tisoč steklenic prve serije penine Untouched by Light. Več o penini preberite na www.untouchedbylight.com.

Več o Dnevu inovativnosti:

Dan inovativnosti je največji, najodmevnejši in najbolj prepoznaven slovenski dogodek na področju inovativnosti, namenjen učenju, povezovanju in nagrajevanju slovenskih inovatork in inovatorjev, ter predstavlja izbor najboljših inovacij izmed najboljših v regijah. Priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanja inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji.

Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Naročnik oglasnega sporočila so RADGONSKE GORICE D.O.O.