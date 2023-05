Pašta Fešta: najbolj strastni Paštachefi vas 20. maja čakajo v Ajdovščini

Po odprtju Mlinotestove prenovljene tovarne testenin v preteklih dneh se na Ajdovskem v organizaciji Mlinotesta in Društva ljubiteljev pašte obeta še en dogodek, posvečen testeninam – vrača se Pašta Fešta! Obiskovalci bodo lahko na festivalu ajdovsko pašto izpod rok najboljših kuharskih šefov okušali v več kot 20 različnih jedeh, glasovali za naj pašto 2023 ter navijali za najboljšo osnovnošolsko ekipo v tekmovanju Mlinochef.

Letošnji festival bo potekal v znamenju nove vizualne podobe embalaže sušenih testenin ter slogana Strastni do pašte, ki v svoji preprostosti in čustvenem naboju združuje tako vrednote podjetja kot poslanstvo Pašta Fešte: z znanjem o pripravi kakovostnih testenin širiti strast do te tako preproste, a izjemno okusne jedi.

Svetovni podprvak v kuhanju testenin, chef Matjaž Cotič, član slovenske mladinske kuharske reprezentance Matija Cotič, zmagovalka Masterchefa Sara Rutar, kuharji iz Bistro Štorija, kuharski chef Denis Ibrišimović iz Podfarovža in številni drugi najpomembnejši vipavski gostinci – to so le nekatera velika imena, ki bodo od 11. ure na ajdovskem trgu svoje inovativne recepte pripravljala kar pred očmi obiskovalcev. Ti bodo lahko, kot že tradicionalno, glasovali za najljubšo jed ter tako izbrali naj pašto 2023.

Resnična posebnost pa bo letos finalno tekmovanje osnovnošolskih ekip za naziv Mlinochef, ki se bo odvijalo na odru Pašta Fešte. V predtekmovanjih, ki so potekala aprila in maja, so organizatorji na podlagi ocen strokovne komisije izbrali dva finalista: ekipa Briški duo iz OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in ekipa Šturski gurmanki iz OŠ Šturje Ajdovščina. Tretjo ekipo, ki se uvrsti v finale, pa je izbralo občinstvo na družabnih omrežjih: ekipa Činčile iz OŠ Kanal ob Soči. S tekmovanjem Mlinochef želijo organizatorji med mladimi graditi zavest o kakovostni pripravi hrane in z zdravo tekmovalnostjo spodbujati kulinarično ustvarjalnost.

Vsekakor pa Pašta Fešta obljublja tudi obilico zabave! Dogajanje na festivalu bo na izviren in hudomušen način povezoval Iztok Gustinčič, za dobro glasbo v ritmu rock and rolla na harmoniko pa bo poskrbela skupina Ne joči pevec, ki na noge spravi čisto vse generacije. Tudi za najmlajše bo poskrbljeno!