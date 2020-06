Osvoji sladoled poletja, zalogo Indy&Pippa!

Oglasno sporočilo

Ekološki sladoledi Indy&Pippa so narejeni na rastlinski osnovi, brez glutena, brez mleka, brez soje, brez rafiniranega sladkorja in brez greha.

Najtoplejši letni čas je tu, z njim več priložnosti za osvežitev in prijetna druženja. Predstavljamo ti popolno poletno razvajanje: sladoled Indy&Pippa je ekološki in narejen na rastlinski osnovi.

Sladoled je nastal z željo, da ne bi bil le dober po okusu, ampak da bi bil narejen tudi iz kakovostnih sestavin in originalnih postopkov. Gre za slovenski izdelek, ki ima veganski certifikat in je brez vpihanega zraka. Prav zdaj pa poteka velika nagradna igra, o kateri izveš več v nadaljevanju novice.

Sladoled z najbolj izvirnimi imeni, priljubljen na Instagramu

S svojimi zabavnimi okusi sladoledi najdejo pot do tvojih zalog radosti in smeha. Spominjajo na najlepše poljube in so tvoj košček sreče. So zavezniki lepih presenečenj in obožujejo tvoje vsakdanje norosti.

Spoznaj okuse Indy&Pippa: lešnik se skriva pod imenom HAPPY NUT, jagoda pa je poimenovana LOVE BERRY. MERRY BERRY pričara brbončicam okus maline, najnovejši okus EASY MANGO pa vsebuje kar 38 % ekološkega manga. CHOCO NUTTY je mešanica lešnika in čokolade, samostojen okus čokolade pa se skriva pod imenom CHOCO JOY. Navdušenci nad borovnico pa posezite po okusu LUCKY BERRY. Vse sestavine in hranilne vrednosti spoznajte na strani Indy&Pippa.

Primeren je tudi za tiste, ki so občutljivi na gluten ali laktozo

Sladoled Indy&Pippa je primeren tudi za tiste, ki imajo različne zdravstvene težave, zaradi katerih morajo nenehno pregledovati oznake na proizvodih. Je brez glutena, brez soje in brez rafiniranega sladkorja. Po njem seveda zelo radi posegajo tudi otroci in nosečnice.

Namig: vzemi lonček pred uživanjem iz zamrzovalnika vsaj 5 minut prej - za pripravo na majhno dozo norosti. Okus bo še polnejši, sladoled bo razvil pravo teksturo, tvoje okušalne brbončice pa bodo pripravljene na doživetje.

