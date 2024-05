Osem korakov do popolnega piknika

Ali ste se znašli v dilemi, kako pripraviti piknik, na katerega ste povabili goste z različnimi prehranskimi navadami? Ali ne veste, kaj in koliko hrane kupiti, da boste ustregli tako mesojedcem kot vegetarijancem in veganom ter da je bo dovolj za vse? Sledite tem preprostim korakom in pripravite nepozaben piknik za vse!

Načrtujte popoln piknik

Dovolite, da vam pri načrtovanju vašega popolnega piknika pomaga kar umetna inteligenca. Spoznajte AI načrtovalec piknikov Vsezapiknik.ai. Orodje deluje tako, da vam poleg klasičnih predlogov na podlagi izbranih preferenc ponuja inovativne ideje za piknik jedi, med katerimi lahko najdete tudi vegetarijanske in veganske predloge. Le odgovorite na nekaj vprašanj, orodje pa vam bo ponudilo postopek priprave, nakupovalni seznam in ocenilo ustrezne količine. Nakup lahko opravite v fizični trgovini ali na SPAR ONLINE, kjer vam naročeno dostavijo na dom ali pa kar na piknik lokacijo.

Foto: Spar

Zakurite žar!

Preden na žar položite dobrote, poskrbite, da se vam te ne bodo nanj prijemale. Prerežite krompir na polovico, vanj zapičite vilico in s prerezano stranjo premažite že razbeljen žar. Toplota žara bo sprostila iz krompirja škrob, ki bo ustvaril učinkovit naravni premaz proti sprijemanju.

Da bo meso ostalo sočno, poskusite trik s kocko ledu ali masla. Foto: Spar

Meso ohranite sočno

Razveselite goste s piščančjimi perutničkami na žaru ali govejimi burgerji s karamelizirano čebulico. Ali vas skrbi, da se pleskavice na žaru ne bodo izsušile? Med peko nanje položite kocko masla ali kocko ledu in ostale bodo sočne.

V Sparovi liniji Spar BBQ lahko izbirate med različnimi vrstami pakiranega mesa, ki je že marinirano in pripravljeno za žar. V Sparovi mesnici pa najdete več kot 20 sveže pripravljenih in po lastni recepturi začinjenih izdelkov Spar BBQ.

Pripravite popolno morsko pojedino

Na žaru lahko pečete vse vrste rib in morske sadeže. Ali ste že poskusili ribo s kokosom na žaru ali tunin file na žaru? Da vam riba ne bi razpadla ali se prilepila na površino, jo pecite na rezinah citrusov ali pa za peko uporabite mrežo za ribe, ki jo najdete v Sparu med izdelki za piknik Barbecue. V Sparovi ribarnici vas čaka bogata ponudba rib in morskih sadežev. Izbirate lahko med očiščenimi ribami in fileji brez kosti, očistijo pa vam tudi izbrane ribe.

Na žaru lahko pečete vse vrste rib in morske sadeže. Foto: Spar

Navdušite vegetarijanske in veganske goste

Operite in na manjše kose narežite različne vrste zelenjave ter jih skupaj z začimbami in nekaj olja položite na srebrno folijo. Iz folije oblikujte paketek, ga dobro zaprite in pretresite, da se sestavine premešajo, ter postavite na žar. Na ta način se bo zelenjava enakomerno popekla, obenem pa bo popolnoma ločena od mesa.

Na Sparovem oddelku sadja in zelenjave lahko izbirate med široko ponudbo sveže zelenjave in sadja, ki ga lahko prav tako popečete na žaru. Ali ste že poskusili banane na žaru?

Da bo pojedina popolna, ponudite gostom tudi sir na žaru z zelenjavo. Poleg tega sta odlična na žaru tudi seitan in tofu. Že nekaj časa pa so veganom in drugim ljubiteljem tovrstne prehrane na voljo veganski burgerji različnih okusov, veganski čevapčiči, veganske klobasice in vegansko mleto meso z okusom govedine. Poiščite jih med izdelki Spar BBQ.

Specite aromatične ražnjiče

Naj bodo vaši ražnjiči še bolj privlačni in okusni! Zelenjavo, koščke mesa in rib namesto na navadno paličico nanizajte na vejico rožmarina, ki bo poskrbel tudi za posebno aromo. Paličice za ražnjiče pa uporabite, da prihranite čas z obračanjem manjših kosov zelenjave in mesa na žaru. Preprosto jih več naenkrat nabodite na paličico in lahko boste obračali vse naenkrat.

In še nasvet: da se vam lesene paličice med peko ne bi zažgale, jih pred peko namakajte v vodi vsaj pol ure.

Foto: Spar

Postrezite praktičen Piknik kruh

Nepogrešljivo živilo na pikniku je tudi kruh, ki ga lahko ponudite kot dodatek jedem ali ga pomakate v različne pomake. Zato so v Pekarni Spar ustvarili odličen in zelo priročen Piknik kruh, ki ga lahko preprosto trgate na kose kar z rokami. Privoščite si ga ob mesnih jedeh, osvežujoči solati, kot je na primer solata s čičeriko, kumaro in paradižnikom, ali pa ga pomakajte v različne pomake, kot je domač ketchup z baziliko.

Pripomočke za žar poiščite med izdelki za piknik Barbecue. Foto: Spar

Po dobrote za žar vedno v Spar Recepte za še več mesnih, ribjih ali zelenjavnih jedi z žara najdete tukaj. Pripomočke za žar poiščite med izdelki za piknik Barbecue. Hrano in pijačo pa postrezite iz okolju prijaznih krožnikov, kozarcev, pribora in slamic za enkratno uporabo, ki jih boste našli med Sparovimi izdelki za piknik Simpex. Ali ste vedeli, da vas poleg široke ponudbe izdelkov za piknik v trgovinah SPAR in INTERSPAR vedno čakajo tudi ugodne cene? Prepričajte se sami! Potrebujete le še nakupovalni seznam, ki vam ga bo pomagal napisati AI načrtovalec piknikov Vsezapiknik.ai. In piknik se lahko prične!

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR.