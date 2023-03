Okusen predlog za brezmesno kosilo

Kako pripraviti jed, ki jo lahko postrežemo ob različnih prilogah ter je hkrati okusna? Za to jed ne potrebujete veliko sestavin, saj je preprosta za pripravo. Gre za zdrobove krokete, ki jih obožujejo tako mladi kot starejši. Postrežete jih lahko z bogato zelenjavno omako, primerni pa so tako za kosilo kot tudi večerjo.

Za pripravo kroketov za štiri osebe potrebujete naslednje sestavine:



0,5 litra mleka

60 gramov masla

žličko soli

250 gramov pšeničnega zdroba ali koruznega zdroba

2 jajci

2 žlici drobtin

olje za cvrtje

Celotna priprava jedi traja približno 20 minut, prav toliko pa bo vzelo kuhanje oz. cvrtje.

Priprava:

Najprej v mleko dodamo maslo in žličko soli ter ga zavremo. V vrelo mleko zakuhamo zdrob.

Ko se zdrob skuha, posodo odstavimo in pustimo, da se ohladi do mlačnega. Potem v zmes dodamo jajca in jo dobro pregnetemo. To lahko naredimo tudi s pomočjo kuhinjskega robota. Naredila se bo voljna kepa, ki se ne lepi.

Nato od celotne količine testa odrežemo manjši kos in ga z dlanmi zvaljamo v daljši svaljek, ki ga razrežemo na poljubno velike krokete. Postopek ponavljamo, dokler ne porabimo vsega testa, ki smo ga pripravili.

Pripravljene krokete povaljamo v drobtinah, nato pa jih cvremo v olju, dokler ne postanejo zlatorjavi. Olje naj bo segreto na 170 stopinj Celzija. Če nimamo kuhinjskega termometra, si lahko pomagamo z ročajem lesene kuhalnice. Pomočimo ga v olje, in ko se okoli njega začnejo delati mehurčki, je olje pripravljeno.

Ocvrte krokete poberemo iz olja in jih odcedimo na papirnatih brisačkah. Ponudimo jih, dokler so še topli in sveži.

Recept je povzet po strani Okusno.je.