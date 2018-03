Okus po domu povezuje generacije

Prazniki so najlepši v toplem zavetju doma, v družbi najbližjih in za mizo, polno velikonočnih dobrot.

Foto: Thinkstock in Ljubljanske mlekarne

Prvo nedeljo po prvi spomladanski polni luni praznujemo veliko noč. To je čas druženja, ko lahko spet okrepimo družinske vezi, ki jih krha prenatrpan vsakdan.

Prepustimo se velikonočnemu vzdušju in si dajmo duška pri okraševanju doma in pripravi najslajših dobrot.

Prazniki so vedno povezani z uživanjem ob hrani, velika noč pa je še posebej kulinarično razkošen praznik, saj tudi prek hrane slavi ponovno rojstvo, prihod pomladi in na splošno veselje do življenja.

Velikonočna simbolika Pet rdečih pirhov simbolizira kaplje krvi in Jezusove rane. Hren simbolizira žeblje, s katerimi so Jezusa pribili na križ. Šunka oziroma meso predstavljata Jezusovo telo. Potica simbolizira trnovo krono. Pomembne barve v velikonočnem času: rdeča, vijoličasta, bela in zlata.

Recepti za velikonočne dobrote, kot je tradicionalna orehova potica, pričarajo okus po domu in se v slovenskih družinah prenašajo iz generacije v generacijo. Ena od stvari, ki teče skozi generacije in nam pričara okus po domu, pa je tudi Alpsko mleko, brez katerega ni okusne potice.

Družine predstavljajo svoje recepte

Da bi poudaril pomen prenašanja navad, običajev in receptov iz generacije v generacijo, je Alpsko mleko v času letošnjih velikonočnih praznikov omogočilo slovenskim družinam, da predstavijo svoje recepte za potico, ki se pri njih prenašajo iz generacije v generacijo.

Med njimi so bili tudi člani družine Breceljnik iz Preserij pri Radomljah. V spodnjem videu si lahko ogledate, kako velikonočno potico že generacije pripravljajo po svojem družinskem receptu.