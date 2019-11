Okus Michelinovih zvezdic še pred prihodom Michelina v Slovenijo

Obojega ste lahko v izobilju deležni v novogoriški restavraciji Calypso v Hotelu Perla, v kateri bo v sklopu projekta Glocal Gourmet gostoval chef Pino Cuttaia, ki na rodni Siciliji vodi restavracijo La Madia z dvema Michelinovima zvezdicama. Sicilijanec, ki se je vrsto let kalil v severni Italiji in drugih krajih Evrope, zase pravi, da je skrivnost njegovega uspeha prav preplet severnjaške natančnosti in reda in južnjaške topline in čutnosti.

Te elemente bo zagotovo vnesel tudi v ustvarjanje vrhunskega menija s šestimi hodi ter nekaj dodatnih presenečenj iz kuhinje, ki jih Italijani poimenujejo "fuori menu".

Z lokalnimi sezonskimi sestavinami iz Goriške, ki so zanj vsaj deloma nove ali vsaj manj običajne, bo ustvarjal v družbi uveljavljenega domačega chefa Daliborja Janačkovića in ekipe, doživetje pa bodo zaokrožila prav tako lokalna, izbrana slovenska vina po priporočilu hišnih sommelierjev.

Dogodek – letos že 4. po vrsti – gosti v četrtek, 12. decembra, Perlina najelitnejša restavracija Calypso, ki ji pravkar izdani kulinarični vodnik Gault & Millau Slovenija 2020 daje oceno 16 in s tem tri kape, kar jo uvršča na visoko 11. mesto med vsemi ocenjenimi restavracijami v Sloveniji in hkrati potrjuje, da družba Hit s Calypsom na čelu kroji sam vrh gostinske ponudbe slovenskih hotelov.

V vodniku Gault & Millau Slovenija so kot utemeljitev ocene ter kot motivacijo za obisk zapisali: "Ker celostno doživetje jemljejo resno, profesionalno in ljubeznivo, osebje pa poskrbi tudi za najmanjšo podrobnost. Surovine so pravi biser, kakovostne in sveže, da morje pljuska po krožnikih. Restavracija ponuja izjemne mediteranske okuse, poskrbljeno pa je tudi za ljubitelje mesa."

Spoznajte najboljšega natakarja po izboru vodnika Gault & Millau Slovenija 2020

Priznani kulinarični vodnik je v sam vrh svoje stroke z nazivom najboljšega natakarja v Sloveniji postavil Simona Sitarja, ki je del Hitove odlične gostinske ekipe. Strokoven, srčen in predan vodja strežbe v Hotelu Park in sommelier 3. stopnje je podobno, kot zna vsak dan znova navdušiti in popeljati čez čaroben večer svoje goste, navdušil tudi zahtevno komisijo. Zase pravi, da v svojem delu še vedno zelo uživa in da so zanj še vedno poseben izziv Parkovi enogastronomski večeri, ki pomenijo vrhunskost spajanja hrane in vina vsakič drugega gostujočega vinarja iz bližnjih vinorodnih okolišev.

Gre za poglobljene in kakovostne dogodke, ki jih v Parku pripravljajo poleg vsakodnevne ponudbe a-la-carte ter uveljavljenih "Večerij s spektaklom". Njihov cilj je predstaviti kulinarično popotovanje s štirihodnim menijem in izbranimi vini, ki navduši še tako zahtevne ljubitelje enogastronomije, ob tem pa ima pomembno vlogo tudi pristen stik z vinarjem.

V decembru bo tako, času primerno, večer v znamenju večkrat nagrajenih penin Medot, ki jih s skrbnostjo in ljubeznijo prideluje družina Simčič iz Goriških brd.

Park Wine Stars: vrhunska primorska vina v družbi več kot 20 vinarjev

Dvakrat na leto pa omenjeni enogastronomski dogodki prerastejo v pravo festivalsko dogajanje – komaj se bo polegel blišč in vrvež decembrskih praznikov in se bo življenje vrnilo v bolj klasičen, zimsko umirjen ritem, se bo v novogoriškem centru Park znova zbrala pestra druščina vinarjev iz štirih vinorodnih okolišev vinorodne dežele Primorske in svoja vina predstavila na tradicionalnem festivalu Park Wine Stars.

Dogodek, ki bo 31. januarja na sporedu že šestič, je zagotovo pravi praznik za ljubitelje najboljših primorskih vin, saj na enem mestu poveže in predstavi več kot 25 vrhunskih vinarjev iz Brd, Vipavske doline, Krasa in Slovenske Istre ter kulinarične kreacije sedmih Hitovih kuharjev iz centrov Park, Perla, Korona, Mond, Larix in hotela Lipa. Dogajanje bo začinjeno z živo glasbo in plesno-akrobatskimi nastopi.