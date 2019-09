Novost – dostava hrane iz McDonald’s restavracij po celotni Ljubljani

Oglasno sporočilo

Ehrana , največji slovenski portal za naročanje hrane prek spleta, sedaj nudi dostavo iz McDonald's restavracij povsod znotraj ljubljanske obvoznice . Naroči slasten McDonald's burger, menu ali solato prek spleta na ehrana.si ali s prenovljeno mobilno aplikacijo ehrana. Vnesi svoj naslov in preveri, iz katere McDonald's restavracije ti bodo hitri ehrana Live dostavljavci prinesli obrok na dom ali na delovno mesto.

Dostava po vsej Ljubljani iz štirih McDonald's enot

Ehrana, spletni portal, ki uporabnikom že vrsto let nudi enostavno, hitro in zanesljivo naročilo dostave hrane na dom prek spleta, zdaj nudi tudi dostavo hrane in pijače iz štirih McDonald's restavracij v Ljubljani.

Ehrana ob odprtju nove ponudbe nudi brezplačno dostavo iz vseh McDonald's restavracij vse dni v septembru ter nadalje, dokler se otvoritveno obdobje ne zaključi.

Naročilo okusnih obrokov iz McDonald's restavracij lahko opravite na spletnem naslovu www.ehrana.si/mcdonalds-dostava ali pa si naložite mobilno aplikacijo ehrana, ki je brezplačno na voljo tako za Android kot za iOS. Preprosto vnesete svoj naslov, dodate jedi v košarico, plačate prek spleta in spremljate naročilo v živo na zemljevidu.

McDonald's enote v središču in okolici mestnega jedra Ljubljane za dostavo svojih dobrot uporabljajo floto kolesarjev ehrana Live, ki vam kosilo dostavi v ekspresno hitrem času. Ehrana je dostavo iz McDonald’s enote na Železniški postaji prvič ponudila lani poleti. Postopoma so priključili še enoto Kolosej, Šiška in Rudnik. S priklopom enote Rudnik zdaj z dostavo pokrivajo celotno področje Ljubljane.

Hitro dostavo jim omogoča omejeno območje dostave, radij približno 2,5 kilometra od posamezne restavracije. Hrana od restavracije do uporabnika potuje v povprečju le 10 minut, kar pomeni, da do vas prispe vroča in sveža. Kot velja tudi za druge restavracije v dostavni mreži ehrana Live, je tudi McDonald's obroke možno naročiti vse dni v tednu do 21:30.

Ehrana – največji ponudnik dostave hrane v Sloveniji

Ehrana je vse od leta 2011 največji ponudnik spletnega naročanja dostave hrane v Sloveniji. Od leta 2017 nudijo tudi hitro in zanesljivo dostavo hrane na dom iz restavracij, ki prej lastne dostave niso ponujale. Dostavo izvajajo s floto 40 dostavljavcev na kolesih, dostavnih avtomobilih in motorjih. Kakovostne storitve vodilnega ponudnika dostave hrane v Sloveniji koristi že več kot 150.000 uporabnikov, pri čemer je vsak dan več kot 2.000 naročil po vsej Sloveniji.

Do zdaj je spletno aplikacijo za naročanje hrane preneslo več kot 140.000 ljudi. Uporabniki so aplikacijo ocenili s skupno oceno 4.9. Portal ehrana trenutno združuje 200 restavracij po vsej Sloveniji, pod okriljem storitve ehrana Live pa je v samem središču Ljubljane možno izbirati med ponudbo hrane v 70 restavracijah.

Ehrana v prestolnici postopoma širi dostavno območje za storitev ehrana Live, tako da bo sčasoma predvidoma pokrivala celotno področje znotraj ljubljanske obvoznice. Z oktobrom se s svojo dostavljalsko floto širijo tudi v Maribor, kjer sicer že leta ponujajo opcijo spletnega naročanja iz lokalnih restavracij z lastno dostavo. Tako bo McDonald’s dostava predvidoma oktobra na voljo tudi v Mariboru! Ponudbo dostave v Mariboru bodo razširili z vrsto novih restavracij, saj se gostinci v Mariboru za najem ehrana Live flote zelo zanimajo.

V čem se ehrana razlikuje od običajnega naročanja po telefonu?

Konvencionalno naročanje obrokov po telefonu je lahko precej zamudno, lažje pride do šuma v komunikaciji ter naročilo se lažje "založi". Z ehrana mobilno aplikacijo lahko naročilo opravite le z nekaj kliki, poleg tega pa lahko svoj obrok tudi spremljate na zemljevidu, zato da lahko natančno veste, kdaj bo hrana prispela do vas.

Uporabniki spletne storitve imajo tudi olajšano izbiro, saj je vsa ponudba zbrana na enem mestu. Ehrana je odlična izbira tudi za študente, saj omogoča tudi naročilo na študentske bone. Cena bona na dostavo mora biti enaka ceni bona v restavraciji, kar za študente pomeni zelo ugodno dostavo obroka na dom. V aplikaciji in na spletni strani je posebej označen seznam restavracij, ki nudijo subvencionirane študentske obroke.

Poleg hitrejšega prevzema hrane, krajšega stika z dostavljavci ter bolj enostavnega plačila s kartico brez iskanja gotovine in drobiža v denarnici pa spletni portal ponuja tudi različne ugodnosti, ki so dostopne le uporabnikom njihove storitve. Tako lahko z uporabo aplikacije ali naročanjem prek spletne strani www.ehrana.si privarčujete pri naročilih. Pri dostavi hrane na dom lahko prihranite od 5 do 25 odstotkov na celotno naročilo ali pa ob naročilu prejmete še brezplačne artikle.

Kako poteka naročanje prek spletnega portala in ehrana aplikacije?

Naročanje prek ehrane je povem enostavno. Preprosto si ustvarite račun, dodate jedi v košarico in oddate naročilo. Nato se sprostite in uživate v dostavljenih dobrotah.

Podatke, kot so naslov, telefonska številka in po želji plačilna kartica, vnesete le ob prvi prijavi. Po uspešno oddanem naročilu od restavracije vedno prejmete povratno informacijo o prejemu naročila in okvirnem času dostave.

Na portalu lahko izbirate med restavracijami, ki nudijo dostavo hrane na dom v Ljubljani, Mariboru, Kranju in povsod drugod po Sloveniji. V jedilnem listu izbrane restavracije izberite želeno hrano, ki se bo po kliku dodala v vaše naročilo. Posameznemu artiklu v naročilu lahko dodajate različne opombe, dodatke ali spremenite njihovo količino. Vsa pretekla naročila lahko prav tako hitro pregledate v svojem uporabniškem računu in ob naslednjem naročanju pri isti restavraciji to naročilo le ponovno potrdite.

Naročnik oglasnega sporočila je ehrana.si