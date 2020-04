Naj zadiši iz domače kuhinje: velikonočna prata v sodobni preobleki

Čeprav je v teh dneh naš dostop do trgovin omejen, lahko s kančkom domišljije in ustvarjalnosti vseeno pričaramo okusno velikonočno kosilo, ki bo navdušilo celotno družino. Tokrat se za navdih ozrite v preteklost in pri kuhanju uporabite sestavine, ki se skrivajo v vaši kuhinjski omarici. Na bogato obloženi mizi kulinarične mojstrice Ane Žontar Kristanc bo tokrat zasijala velikonočna prata v nekoliko drugačni preobleki.