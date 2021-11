Nagradna igra AL!VE drops, uradne čokolade slovenskih alpskih smučarjev

Nastanejo AL!VE Drops čokoladne kapljice, boljša sladka izbira za vse športnike in aktivne, ki skrbijo za uravnoteženo prehrano. Izbiramo lahko kar med tremi različnimi okusi: Peanut, Nutty in Energy. Vse čokoladne kapljice pa so tudi obogatene z vitamini in minerali!

Spoznaj več o AL!VE Drops in sodeluj v veliki nagradni igri!

AL!VE zlati sponzor SLO SKI alpskih smučarskih reprezentanc

Ajdovski Incom LEONE, največji proizvajalec sladoleda in čokolade v regiji, je to zimo s svojo blagovno znamko sladoledov in čokolad AL!VE združil moči s slovenskimi smučarji ter predstavil AL!VE Drops čokoladne kapljice.

Slovenski alpski smučarski asi, kot so Andreja Slokar, Ana Bucik, Meta Hrovat, Žan Kranjec in Štefan Hadalin, so bili vključeni že v sam proces razvoja izdelkov. V letu 2021 so na svetovnem prvenstvu v Cortini d’Ampezzo ekskluzivno prvi testirali prve AL!VE Drops vzorčne čokoladne kapljice. Na podlagi njihovih mnenj je bila prvotna čokoladna receptura še izpopolnjena, AL!VE pa je z novo sezono postal zlati sponzor SLO SKI smučarskih reprezentanc.

AL!VE Drops predstavljajo boljšo sladko izbiro

Eno sodobno in priročno pakiranje "to go" vsebuje le 150, za prste obliznit kalorij. Izbiramo pa lahko med kar tremi različnimi okusi: Peanut (mlečno čokolado s slanim arašidovim polnilom), Nutty (belo čokolado z lešnikovim polnilom) in Energy (vegansko temno čokolado s pomarančnim sokom v prahu in naravno aromo pomaranče).

Vse tri sladke razvade so si zadale najbolj pomembne cilje: da izpolnijo naše sladke želje in nas napolnijo z energijo, ki šteje! Funkcionalnost čokolade (vseh treh okusov) AL!VE Chocolate drops je tako zagotovljena z dodanimi vitamini A, B6, B12, D3 in folno kislino. V njih pa najdemo tudi minerala selen in cink, ki prispevata k izboljšanju imunskega sistema.

Z vsakim nakupom AL!VE Drops podpiramo mlade slovenske smučarje

Najslajše je uživati, ko skrbimo za jutri. Poleg zlatega sponzorstva SLO SKI pa podjetje Incom pri vsakem nakupu AL!VE Drops čokoladnih kapljic dva centa namenja tudi podpori mladim smučarskim silam, ki bodo kmalu osvajale naše bele strmine (in srca!). Kaj je lahko še slajše od tega? Zagrizimo, brez vsakršne slabe vesti! AL!VE Drops čokoladne kapljice so na voljo v trgovinah HOFER, Mercator, INTERSPAR, Tuš in v drogerijah DM.