Nacho čips gostija po receptu Evite

Foto: Pivovarna Laško Union

Ta teden nam je mlada kuharica Evita, ki po izjemni predstavi v finalu tekmovanja MasterChef Slovenije ostaja v kulinariki, pripravila recept s pridihom Mehike. Evita uživa v pripravi slanih jedi, ki jim dodaja sladke komponente. Tokrat je na svojevrsten način pripravila pravo nacho čips gostijo.

NACHO ČIPS GOSTIJA

SESTAVINE:

nacho čips

1 žlica moke

1 žlica masla

150 ml mleka

190 ml Premium Hoppy lager 0.0. piva

1 žlica Worchesterske omake

200g čedar sira

100g gruyere sira

ščepec dimljene paprike

ščepec česna v prahu

fižol

paradižnik

kisla smetana

limeta

vejica svežega koriandra ali peteršilja

nariban gruyere za posip

Foto: Pivovarna Laško Union

POSTOPEK PRIPRAVE:

Za spremembo, za dober sladkasto grenak okus v ustih najprej odprite steklenico Premium Hoppy lagerja 0.0. Naredite požirek, dva in pripravite brbončice na močne okuse.

Pečico prižgite na 220 °C.

Naribajte obe vrsti sira. Na srednje velike odprtine strgalnika, ne preveč na drobno. Moko prepražite na maslu do zlatorjave barve ter postopno in izmenično dodajajte mleko in pivo. Dodajte oba naribana sira. Prav tako postopoma. Tako siru date čas, da se lepo stali. Na koncu dodajte začimbe in po želji solite. S soljo ne pretiravate, nachosi so sami po sebi že dovolj slani. Ledvicam prihranite malo dela.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Na pekač stresite eno plast nacho chipsa, nato nacho sir, fižol, nariban gruyer in ponovno plast nacho sira. Dajte v pečico in pecite, dokler se sir ne stopi.

1 / 2 2 / 2

Vzamite iz pečice, na vrh dajte še izdatno žlico mešanice kisle smetane, limetine lupinice in limetinega soka. Za malo svežine in harmonično bombo okusa po vrhu potresite še svež koriander in narezan paradižnik.



Foto: Pivovarna Laško Union

Povabite prijatelje, nachose dajte na mizo, odprite vsak svoj Premium Hoppy lager 0.0. in si povejte vse, kar se vam je zanimivega zgodilo.