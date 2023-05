Oglasno sporočilo

Pozabite na Chef's table, Michelinove zvezdice, zapleteno molekularno kuhinjo, čas je za demokratizacijo kuhanja, za več zabave in manj vzvišenih pristopov. Štirje mladi, a z zvezdniškim prahom že začinjeni kuharji so vsak na svoj izvirni kuharski način predstavili štiri recepte, vsakega z enim iz linije piva Union Premium.

Foto: Pivovarna Laško Union

Po izjemni predstavi v velikem finalu MasterChefa Slovenija mlada in nadobudna kuharica Evita ostaja v kulinariki. Najraje in tudi najbolje pripravlja slane jedi in v njih dodaja sladke komponente. Igra na meji med sladkim in slanim bo tudi vodilo njene bodoče restavracije.

EVITINE JAKOBOVE POKROVAČE SESTAVINE: 4 krompirji

4 Jakobove pokrovače

guanciale – slanina krškopoljca

slana limona (ali limonin sok in lupinica)

svež čili

1 steklenica nefiltriranega svetlega piva Union Premium

1 jajce

3 stroke česna

zeliščno olje Začnemo z bolj dolgočasnim delom. Olupimo krompir. Da presekamo dolgočasje, v roke vzamemo steklenico nefiltriranega svetlega piva Union Premium, jo odpremo, naredimo kakšen požirek, da med lupljenjem krompirja lahko bolj zadovoljno žvižgamo. Krompir kuhamo približno 20 min oziroma dokler ni kuhan. To preverimo tako, da vanj poskusimo zapičiti vilice. Če gre lepo skozi in pri tem ne razpade, je krompir kuhan idealno. Bravo! Močno segrejemo ponev iz nerjavnega jekla. Nanjo vržemo guanciale. Ko spusti večino maščobe in postane hrustljav, slanino vzamemo ven in jo odložimo na papirnato brisačo. Mast pustimo v ponvi. Na njej bomo namreč pekli pokrovače. Pokrovače previdno položimo na vročo mast in jih pečemo na vsaki strani 2 minuti. Zunaj naj dobijo malo barve, znotraj naj bodo še steklene. Poberemo jih iz ponve. Čisto na drobno, skoraj do paste, nasekljamo slano limono. Če slane limone nimate, je dober nadomestek kar limonin sok, v katerega nastrgate limonino lupinico. Slano limono stresemo v ponev na še vedno vročo mast. Dodamo še na drobno nasekljan čili in česen. Vse skupaj zalijemo z 1 dl nefiltriranega svetlega piva Union Premium in kuhamo približno 5 min. Kuhan krompir odcedimo in popečemo na rjavem maslu. V malo višjo posodico damo eno jajce in 1dl zeliščnega olja (če ga nimamo, dodamo navadno oljčno olje in pest svežih zelišč). S paličnim mešalnikom jajce, olje in zelišča stepamo toliko časa, da dobimo gosto zmes. Na koncu dodamo še ščep soli in sok ene limone. Še enkrat dobro premešamo. Za toliko truda je fino, če je krožnik lep. Vzemite kakšnega velikega, lahko ima poslikavo. Na sredino namestite popečen krompir, nanj polijte malce zeliščne majoneze. Čez položite pokrovače in jih prelijete s Premium omakico. Ostanek piva servirajte k jedi. Nalijte ga v najljubše kozarce, nazdravite in se v mislih zahvalite Eviti za res odličen recept.





