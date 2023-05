Piščančja stegna z bučnim pirejem po receptu Evite Antončič

Nov teden in nov recept mlade kuharice Evite, ki po izjemni predstavi v finalu tekmovanja MasterChef Slovenije ostaja v kulinariki. Uživa v pripravi slanih jedi, ki jim dodaja sladke komponente. Tokrat je na svojevrsten način pripravila piščančja stegna z bučnim pirejem.

PIŠČANČJA STEGNA Z BUČNIM PIREJEM

SESTAVINE:

4 piščančja stegna brez kosti, a s kožo

2 šalotki

3 stroki česna

5 žlic sojine omake

2 žlici medu

svež timijan

1 maslena buča

maslo

sezamovo olje

sveža zelišča

olivno olje

limona

nariban parmezan

smetana

2 dl Union Premium Hoppy Lager piva

Stegna začinite s sojino omako in malo medu (preostalo prihranite za omako). Umijte si roke, da ne bodo lepljive in da boste lahko odprti steklenico piva. Nekaj si ga natočite v kozarec. Med kuhanjem je vedno super, če si malo omočite usta in brbončice pripravite na vse dobro, kar še prihaja.

Foto: Pivovarna Laško Union

Na olju prepražite šalotko, dodajte nasekljan česen, preostanek medu, pivo in sojino omako. Malo pokuhajte, da se sestavine povežejo in malo razpustijo.

Foto: Pivovarna Laško Union

V drugi kozici ali ponvi vmes specite piščanca. Pečenega dodajte k omaki.

Foto: Pivovarna Laško Union

Masleno bučo popecite na maslu. Ko dobi barvo, dodajte malo smetane, nekaj vejic timijana, pokrite s pokrovko in malo podušite. Preden spasirate bučo, odstranite vejice timijana, sicer bo vse skupaj dobilo zoprno grenak okus.

Foto: Pivovarna Laško Union

Na koncu pripravite še pesto. V posodico dajte narezana sveža selišča, olivno olje, pest naribanega parmezana, limonin sok, sol in poper. Vse skupaj strite in dobro premešajte. Na krožnik dajte najprej bučni pire, potem pa še stegno, omako in na vrh še pesto.

Foto: Pivovarna Laško Union

Jed se odlično poda k sladko-grenkemu okusu Union Premium Hoppy Lagerja. Zanj izberite kakšne lepe kozarce. Na zdravje in dober tek!



Foto: Pivovarna Laško Union