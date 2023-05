Foto: Pivovarna Laško Union

Po izjemni predstavi v velikem finalu MasterChefa Slovenija mlada in nadobudna kuharica Evita ostaja v kulinariki. Tokrat je pripravila recept za okusno sladico - Suzanine palačinke.

SUZANINE PALAČINKE

SESTAVINE ZA PALAČINKE:

100 g moke

2 jajci

300 ml mleka

ščep soli

SESTAVINE ZA KARAMELO:

500 ml nefiltriranega temnega piva Union Premium

200 g sladkorja

100 ml smetane

sol

SESTAVINE ZA KREMO:

170 g temne čokolade

110 g smetane

1 žlica lešnikove paste

100 g praženih lešnikov (celih)

maslo

pomarančna lupinica

V večji posodi stepemo maso za palačinke. Spečemo jih na maslu. Med peko palačink ne delamo nič drugega. Predvsem pazimo, da se ne zažgejo. Naj bodo lepo zlato zapečene in s čim manj temnimi pikami. Preveč pikaste palačinke niso ne zdrave ne Suzanine.

Odpremo nefiltrirano temno pivo Union Premium. Poskusimo ga, da vemo, koliko sladkosti, grenkobe in karamelnega pookusa lahko pričakujemo že od piva samega. Sladkor v kozici segrejemo, da se stopi in postane zlatorjav. Na karamelo v kozici počasi zlijemo 500 mililitrov nefiltriranega temnega piva Union Premium. Kuhamo na malem ognju, toliko časa, da se količina piva zmanjša na polovico. Vmešamo še smetano in ščep soli ter pokuhamo.

Zavremo smetano in jo prelijemo čez zmes nasekljane čokolade in lešnikove paste. Vse skupaj zmešamo s paličnim mešalnikom.

S kremo namažemo palačinke in jih prepognemo na trikotnike. V ponev damo palačinke in nekaj žlic pivske karamele. Naribamo lupino ene pomaranče in vse skupaj pečemo še približno štiri minute.

Foto: Pivovarna Laško Union

Postrežemo s kepico vaniljevega sladoleda in kozarcem nefiltriranega temnega piva Union Premium. K Suzaninim palačinkam na Evitin način se poda izvrstno.