Na podstrešju britanskega podeželskega dvorca Oxburgh Hall so pred kratkim naleteli na nenavadno odkritje: 121 let staro tablico čokolade, zavito v izvirno embalažo, ki je izdajala njen izvor. Te čokolade so leta 1900 dobili britanski vojaki, ki so se v Južni Afriki borili v drugi burski vojni, poslala pa jim jih je sama britanska kraljica Viktorija, ki je želela s tem svojim četam dvigniti razpoloženje.

Eden od vojakov, sir Henry Edward Paston-Bedingfeld, čokolade ni pojedel, ampak jo je prinesel domov, v Oxburgh Hall, kjer so jo več kot stoletje pozneje odkrili v škatli, pospravljeni na podstrešje.

Foto: National Trust/Victoria McKeown

"Gre za izjemno najdbo," je za BBC dejala Anna Forrest iz organizacije National Trust, ki vodi več sto britanskih posestev s statusom kulturne dediščine, med njimi tudi Oxburgh Hall.

"Čeprav čokolada ni videti ravno užitno in ji je zagotovo že potekel rok trajanja, pa je ohranjena v celoti," je dodala.

Foto: National Trust/Victoria McKeown

Najdba je ena od več kot 100 tisoč tablic, težkih dobrih 200 gramov, ki jih je kraljica Viktorija ob začetku leta 1900 naročila pri treh britanskih proizvajalcih čokolade, tovarnah Fry, Cadbury in Rowntree.

Ker so bili lastniki vseh treh tovarn kvekerji, pripadniki pacifistične protestantske ločine, in so nasprotovali vsakršni vojni, za to naročilo niso želeli sprejeti denarja in na embalaži zato ni zapisano, kdo je čokolade izdelal. Pločevinke nosijo le napis Južna Afrika 1900, v kraljičinem rokopisu pa: "Želim vam srečno novo leto."