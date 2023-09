Na festivalu TOP VINO by EVINO tudi gurmanski krožniki dveh vrhunskih slovenskih chefov, dve zanimivi delavnici in novost – varstvo za otroke

Oglasno sporočilo

Na letošnjem TOP VINO by EVINO festivalu, ki bo 1. in 2. oktobra na Ljubljanskem gradu, se bo predstavljalo 109 vinskih kleti in destilarn iz več kot 15 držav sveta. Na festivalu bosta potekali tudi dve delavnici, za otroke od tretjega leta starosti pa bo organizirano varstvo.

Foto: Dean Duboković

Med 109 razstavljalci bo letos kar nekaj premiernih predstavitev vin in žganih pijač. Celoten seznam razstavljalcev s premierami ter podatkom o dvorani, kjer se bodo predstavljali, je na voljo tukaj.

Delavnici z Matejo Gravner in Marjanom Simčičem

V nedeljo, 1. oktobra, bodo obiskovalci lahko izpopolnjevali svoje znanje na dveh delavnicah. Delavnici sta plačljivi, število mest je omejeno. Cena posamezne delavnice je 35 evrov, vstopnice so na voljo tukaj.

Kaj je skrivnost CRU leg in edinstvenosti vin linije OPOKA?

Delavnica z vinarjem Marjanom Simčičem iz Marjan Simčič Domaine bo potekala v nedeljo, 1. oktobra, med 14.00 in 15.30.

Marjan Simčič Foto: eVino

Marjan Simčič zagotovo sodi v sam vrh slovenskega vinarstva in je eden najbolj uveljavljenih slovenskih vinarjev na mednarodni sceni. Marjan spada v peto generacijo vinarske družine, ki je svojo prvo trgatev izvedla leta 1988. Z jasno vizijo in cilji je svoja vina pripeljal do popolnosti ter Brda postavil na mednarodni vinski zemljevid. Linija Opoka predstavlja sam vrh njegove vinske filozofije in predstavnosti briškega terroirja, kar dokazujejo številne nagrade vin linije Opoka. Na tokratni delavnici vas bo Marjan popeljal po vinogradih Opoke in njihovih posebnostih, ki se čudovito izražajo v posameznih vinih linije Opoka – Sauvignon Vert Opoka 2019, Rebula Opoka 2020, Sauvignon Opoka 2021, Chardonnay Opoka 2021, Modri Pinot Opoka 2018 in Merlot Opoka 2018.

REBULA in PIGNOLO Joška Gravnerja

Delavnica z Matejo Gravner bo potekala v nedeljo, 1. oktobra, med 16.00 in 17.00.

Joško Gravner po vsem svetu velja za starosto biodinamičnega vinarstva. Joško je bil od nekdaj korak pred vsemi drugimi in še danes velja za pravega vizionarja. Verjame v avtohtone sorte (Rebulo, briško kraljico in Pignolo), ki jih vedno macerira v amforah, tudi če samo za mesec dni, kot to počne z rdečimi sortami. Gravnerjeva vina na trg prihajajo po od petih do sedmih letih, tudi to je ena od Gravnerjevih filozofij, saj pravi, da je sedem magično število in predstavlja dobo, ko vino "odraste" in dozori.

Delavnico bo vodila Mateja Gravner, ki uspešno povezuje očetovo ljubezen do vina z današnjimi pivci in predstavlja bogato družinsko tradicijo. Na delavnici boste imeli priložnost primerjati tri letnike znamenite Rebule – 2000, 2006 in 2013 – ter Rosso Breg (Pignolo) 2007 in 2009.

NOVOST – Otroško varstvo v Zmajevem brlogu Na letošnjem TOP VINO by EVINO festivalu, ki je tretji po vrsti, bo prvič organizirano varstvo za otroke. Varstvo bo na voljo med 12.00 in 18.00, namenjeno pa je otrokom od tretjega leta starosti. Število mest v varstvu je omejeno, zato obiskovalce pozivamo, da prijavo za svojega otroka pošljejo na info@evino.si. Tudi otroci bodo v okviru varstva imeli dve delavnici, in sicer: 12:30–14:00 Izginotje zmajske melodije,

15:30–17:00 Friderik in lov na zaporniško številko.

Kulinarika pod vodstvom domačih kuharskih chefov

Foto: Dean Duboković

Na festivalu TOP VINO by EVINO bo poskrbljeno tudi za izjemno kulinariko. Kuhala bosta dva tako rekoč domača chefa, Nina Čarman iz družinske restavracije Pri Danilu in domačin z Ljubljanskega gradu, chef Igor Jagodic.

Pridružila se jima bo tudi Kmetija Pr' Lukčevih iz Kanala ob Soči. Družina se lahko pohvali s tem, da še vedno vztrajajo in ohranjajo tradicijo, znanja in veščine proizvodnje suhih mesnin.

