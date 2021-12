Mladi do novih zmag s pomočjo znane prleške družine

Ko se združijo vrednote ene najbolj prepoznavnih prleških družin, njihova delavnost in zavezanost tradiciji ter srčna predanost mladih smučarjev, se lahko rodijo uspešne zgodbe, ki nam bodo vsem polepšale marsikateri dan, ko bomo navijali za naše nove mlade upe. Bele strmine so neizprosen kraj za športne preizkušnje in naši mladi smučarji potrebujejo veliko podpore na vsakem koraku.

Puklavec Family Wines in Smučarska zveza Slovenije predstavljata skupni dobrodelni projekt – penina Winning moments.

Vinska klet Puklavec Family Wines in Smučarska zveza Slovenije verjameta, da brez mladih smučarskih talentov ni prihodnjih generacij zmagovalcev, zato so se povezali in ustvarili skupno zgodbo Winning moments, s katero želijo pomagati mladim smučarskim upom.

Letos bomo nazdravljali s penino za zmagovalce

Penina za zmagovalce Winning moments, ki prihaja na police trgovcev ravno v začetku prazničnega decembra, nas bo spremljala celo zimsko sezono in hkrati zbirala dobrodelna sredstva.

Ko boste izbirali letošnjo penino, s katero boste nazdravljali ob družinskih srečanjih, poslovnih kosilih ali drugih pomembnih dogodkih, se odločite za zmagovalno penino Winning moments, s katero lahko pomagate mladim, da bodo lažje razvili svoj potencial. Od vsake prodane steklenice bodo namenili en evro za mlade, socialno ogrožene zimske športnike.

S pomočjo družinske tradicije do novih smučarskih zmag

"S Smučarsko zvezo Slovenije smo ustvarili penino, ki je namenjena proslavljanju smučarskih zmag. Upamo, da bomo v letošnji smučarski sezoni čim večkrat nazdravili zmagovalnim trenutkom in hkrati s tem zbrali čim več sredstev za prihodnje tekmovalce na belih strminah. S tem želimo pomagati mladim smučarjem, da napredujejo v vrhunske športnike, za katere bomo navijali v prihodnosti. Zmagovalni trenutki pa niso samo pri športu, december je namreč mesec, ki mnoge med nami opomni tudi na vse osebne zmage, ki so se zgodile v teku tega leta," pravijo v kleti Puklavec Family Wines.

Uradni vinar Smučarske zveze Slovenije

V vinski kleti Puklavec Family Wines se zavedajo, da je šport že od nekdaj v zavesti Slovencev in prav je, da vsi stopimo skupaj in ga podpremo.

Športniki so tisti, ki ob zmagah ponesejo ime države v svet in so tudi njeni najboljši ambasadorji. Kot Uradni vinar Smučarske zveze Slovenije stojijo ob strani smučarskim asom ob vseh njihovih dosežkih ter skupaj z njimi proslavljajo njihove zmage. Kot rezultat skupnega sodelovanja je nastala ta nova penina, ki pooseblja vse njihove vrednote ter hkrati pomaga mladim smučarskim upom do prihodnjih zmag.

Zmagovalna penina, ki je edinstvena v vseh pogledih

Penina je edinstvena, ne samo zaradi dobrodelne zgodbe, temveč tudi zaradi videza in vsebine. Steklenica je v celoti oblečena v tako imenovani sleeve, na njem pa so upodobljeni elementi, kot so barve Smučarske zveze Slovenije, zlati konfeti in zlat tulec (zlata barva ponazarja zmago) in snežinke, ki nas spomnijo na bele strmine, na katerih reprezentanti dosegajo vrhunske rezultate.

Posebna pa je tudi sorta, iz katere je penina narejena – sauvignon.

Winning moments je lahkotna, živahna in osvežujoča penina s preostankom sladkorja, pivce pa očara s svojo značilno sortno aromo po kosmulji, citrusih in zeleni papriki. V kleti verjamejo, da bo med ljubitelji mehurčkov našla svoje mesto ravno zaradi svoje unikatnosti.